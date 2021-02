Del saque somos carnecita… Ahora que se vienen dos partidos claves ante Bolivia y Venezuela, el ‘Ciego’ y el ‘Tigre’ deberían cuadrar en una a esos ‘paganinis’ que se alucinan ‘papirriquis’ y se llevan rubias siliconeadas al extranjero que solo los ven como ‘monto’ y después los echan en cancha.

De arranque una pastilla de ‘desahuevina’. Solo tenemos un punto en las Eliminatorias y están con la ‘joda’. Después son una puerta abierta en el verde. Ayayayyy...

Todo se sabe. Ya me contaron que ‘Chiquito’ no respeta las órdenes del gobierno. El pasado fin de semana se internó en la avenida Trapiche, en Comas. Brindó, bailó y nunca se puso la mascarilla. No entiende, va de error en error, y encima se reconcilió con la chica que lo denunció y casi lo manda a ‘Canadá’. Asuuu…

El romance entre el arquero ‘Zorro’ que patea penales y la tía que canta cumbia sigue ‘viento en popa’. Ya pasaron de la pasión al romanticismo. Antes todo era citarse en un ‘telo’ del cono norte y hoy son puros besos y fotitos. Dizque él está más meloso que ella. Curuju…

Me pasan la voz que el ‘Rusito’ y su futura esposa han abierto un negocio de accesorios para las mascotas. Como ya planificaron su futuro juntos, están haciendo caja. Saben que la pelotita no dura para siempre y por eso se aseguran. Y no va cher…

Así que esas chicas del equipo femenino de fútbol que jugará la Libertadores, antes de concentrarse para participar en el torneo internacional, armaron un juergón y brindaron como si ya hubieran ganado la Copa. La firme que lo que mal empieza, mal acaba. Así no es.... Me voy, soy fuga.