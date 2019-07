Declaremos que vamos a ser campeones en el ‘Maracaná’, ese estadio está maldito desde el 50

Del saque somos carnecit a... Esto no es matemática. Esto es fútbol. Aquí no hay pronósticos exactos ni adivinos. Así que hay 90 minutos o ‘alguito’ más para grabar PERÚ en la Copa. Y soñemos despiertos, que todo es posible. Declaremos que vamos a ser campeones en el ‘Maracaná’, que está maldito desde el 50. Yo no creo en ‘collarcitos’, cintas amarillas en las muñecas ni probar ‘traguitos’. Yo confío en Dios y los protagonistas. Aquellos que hoy están preparados para la guerra. Para jugar contra 15 o 20. No importa que el árbitro sea chileno. No interesa la bulla de la ‘torcida’. Y mucho menos las ‘estrellas’ que estarán en la cancha. Y no me da miedo ser un lunar rojiblanco entre la gente. Mi himno, el ‘Contigo Perú’ y el ‘Cómo no te voy querer...’ se escucharán en el continente.

Y los intérpretes serán los ‘hijos’ de Gareca. Aquellos que quieren unirse al álbum del 75 con Meléndez, ‘Panadero’, Soria, Sartor, Sotil, Oblitas, Casaretto y otros bravos de la época. Sí se puede... No se trata de prender ‘velitas’ para ser los reyes de América. La cuestión es que todos estén iluminados y punto. Hay 10 fijos en el 11. Edison Flores es duda. Yo creo que no arranca, porque es una final y hay que estar sanos al cien por ciento para no dar ventajas. Sería genial que ‘Orejas’ sea titular. Pero no hay lugar para lamentos. Hay dos alternativas: Gonzales y Ballón. Cualquiera de los dos es aire fresco. Yo me inclino por el chalaco del jirón Alberto Secada, aunque parece que el ‘Tigre’ prefiere a Gonzales.

Necesitamos reforzar la zona central de la media cancha. ‘Cuevita’, ‘Canchita’ o Yotún, que vayan de extremo y a cualquiera que le toque, se lo regalo a Dani Alves. ‘Chicha’ y ‘chiches’ en área contraria. Carrillo que envenene a Filipe Luis o Alex Sandro con sus piques y enganches. Que los haga botar espuma de tanto renegar. Paolo solo de punta. Esperemos y desdoblemos de contragolpe. Uno que encime a Arthur. Si gira, ‘frito pescadito’. La clave es adelantar en el marcador o que acabe 0-0 el primer tiempo. Allí se comerán el ‘coco’. La desesperación los llevará a la equivocación. Las ansias los nublarán. Les pasa a menudo en estos últimos tiempos. Y no va a ser...

Ellos tocan. Nosotros también. Thiago Silva ‘rasca’ y la entrega al pie. Carlos Zambrano te ‘revienta’ y sale con cabeza levantada. Marquinhos salta como los dioses y cruza como un tren. Abram es su ‘clon’, pero más ‘chibolo’. Alves, técnico al mango, pero no corre a la velocidad de Advíncula. Alex Sandro fuerte y se suma al ataque. Le falta la ‘zurda de oro’ de Trauco. Arthur la pisa, lanza, esconde y te hace jugar. Un Yotún como el del miércoles ante Chile no tiene que envidiarle nada a nadie. Gabriel Jesús es goleador neto. Guerrero, nuestro máximo artillero en este torneo. Alisson es top y recontraseguro. Gallese ya le tapó la boca a todos. Casemiro barre la cancha, mete taba y le pega de lejos. Tapia hace lo mismo sin ningún problema. Coutinho, dinámico y generador. ‘Cuevita’ inspirado tiene lo suyo. Firmino cazador. La ‘Culebra’ habilitador. Everton es habilidoso al rojo, pero canguro como ninguno. Si es Ballón el que se parará en el medio, me deja tranquilo, porque es un ‘conchudo’ de aquellos. Háganle un ‘queco’ para que les devuelva un ‘taco’, un ‘sombrero’ o un rico ‘tabazo’.

Si se cura Flores, bienvenido, pues está acostumbrado a dar un plus. ¿Cuál es el trauma? Ninguno. Lo de la primera ronda fue un accidente. La diferencia es que usan la auriverde. Aquí no vale ni mela su museo ni vitrina. Aquí serán 22 que irán por la gloria. Sé que me voy a tirar al... Río, porque voy a gritar ¡Perú campeón! Ya estoy listo para el ‘PERUCANAZO’ en presencia del Cristo del Corcovado. Amén... Me voy, soy fuga.POR: EL BOMBARDERO