La verídica que la defensa de Cristal fue un parque de diversiones en Chile, preocupante lo que se viene ¡Qué feo!

Del saque somos carnecita... La verídica que la defensa de Cristal fue un parque de diversiones en Chile. El ‘Pato’ Rubio se tomó un té con tostadas con los defensas, que miraron cómo les llenaron la canasta. Se me cayó Vivas, sacó al chico Chávez, que venía jugando bien, para darle entrada a ‘Revoreitor’, que fue un portón abierto como todos sus compañeros de zaga. En el arco, Álvarez no dio seguridad, estuvo nervioso y regaló por lo menos un gol. El ‘Piki’, que aquí se tira de cabeza y va de guapo, parecía un ‘Tico’ destartalado porque tampoco agarró a nadie y tuvo que recurrir a la patada y por eso casi sale expulsado. Ojo que Concepción es un equipito ahí nomás. Preocupante lo que se viene. Qué feo...

El ‘Chemo de los pobres’ ahora agarra todo. Ya las flacas no lo miran como ‘pollo broaster’. No tiene fama y sigue sin fichas. Ahora es imagen de un gimnasio del Rímac, donde le dan para que entrene gratis y si entran más de cinco al día, chapa para su menú, sino, se va a almorzar a su casa. Pobechito...

Hay un gerente de marketing de un club grande cuyo estadio está cerca del Nacional y a dos cuadras de la avenida México, que ha formado su equipo de trabajo de puras mujeres y todas jovencitas. Asegura que las chicas son más confiables y a toditas las tiene chequeadas desde su ‘wasap’. Hummmmm...

Ya me contaron que en San Luis sacaron a una mancha de técnicos, asistentes y preparadores de arqueros y como les deben un buen billete, acordaron pagarles en partes. Uno de los perjudicados es el ‘Chevo’, que trabajaba con el fútbol femenino. Le dieron fecha, pero llegó el día y nada. La firme, huele a cabezazo...

Me datean que la directiva de un club celeste del ‘ombligo del mundo’, o sea, los dueños, mejor dicho la familia, está dividida. El papá y la mamá están peleados y todo por culpa del hijito, que hizo travesuras con una secretaria del club y ahora, por su palomillada, la muchachita tiene la barriguita hinchada. Y mientras ellos se mechan, en el equipo no saben la fecha exacta del pago de la quincena. Hummmm... Me voy, soy fuga.