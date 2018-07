El defensa que reemplazó al ‘Mudo’ en el Mundial, está perdidamente enamorado de una ricura que vive por el aeropuerto

DEL SAQUE somos carnecita. .. Yo respeto a mi tío ‘Chito’ De La Torre, que camina por Palomino, recibiendo cariño de la gente y parándose en una esquina sin que nadie lo señale. A Julio César Uribe, porque su billete lo consiguió con sus botines y cerebro, pues hoy es un gran inversionista que vive de sus rentas. A Lucho Rubiños, que trabaja en silencio formando arqueros y se traslada en combi a su chamba. A mi tío Eloy Campos, que la hace de árbitro en Estados Unidos y la sigue sudando como en sus tiempos de jugador. Duerme como un bebé cuando acomoda su cabeza en la almohada. También a Juan Carlos Oblitas, que siempre se manejó bien y nada lo consiguió de casualidad. Del otro que pide ‘favores’ por teléfono a mafiosos, saquen sus conclusiones. Sí, señores...

Ya me contaron que el ‘Potón’ está con problemas con el alquiler de su depa, le arma camitas a ‘Bam-Bam’, pero no deja las travesuras. Otra vez está ‘patrullando’ por Jesús María. Unos cuentan que es nuevo por esa zona, otros que es un viejo amor que ha recuperado. Lo cierto es que si no es él, tiene que desaparecer a ese ‘clon’ que está perjudicando su imagen. Huuuuummmmm...

Hay un runrún de que ese defensa que reemplazó al ‘Mudo’ en el Mundial, está perdidamente enamorado de una ricura que vive por el aeropuerto. Ella ha sido clarita. Solo lo acepta si se casan y recién allí se van a México juntos. De lo contrario, las saliditas siguen siendo de amiguitos. Y no va a ser...



Así que las cosas en el vóley están de mal en peor. A ‘Piropo’, que dirige la selección y es buena punta, lo han maleteado, le han tirado barro y lo sacan del cargo después de la ‘Copa Panamericana’ de agosto. Extrañamente, quien entrará en su reemplazo será una que es bien mala cuando cuadra a sus jugadoras. Aseguran que hay un audio de la lisurienta con los dirigentes. Ayayayayay... Me voy, soy fuga.