Nuestros deportistas se repotenciaron por orgullo y motivación, el apoyo del Estado es mínimo o nulo

Del saque somos carnecita... ¡Qué buen cierre de Fiestas Patrias! Por primera vez, Perú ha alcanzado cuatro medallas de oro en Juegos Panamericanos. Ayer, Natalia Cuglievan ganó en esquí acuático por figuras e hizo felices a todos los peruanos. Estar en casa ha hecho que nuestros deportistas se repotencien más por orgullo y motivación, porque el apoyo del Estado es mínimo o nulo en comparación a otros países. Algunos tienen la suerte de contar con auspiciadores privados, pero la mayoría empeña sus pertenencias y hasta su casa para lograr sus sueños por méritos propios.

En box, levantamiento de pesas, gimnasia y otros deportes, hay mucho talento, hacen su mejor esfuerzo, pero han sido superados por rivales que cuentan con otro tipo de entrenamiento, alimentación e infraestructura. Que la alegría de las medallas de oro no se extinga pronto y que esto sirva para ver que si nos unimos y apoyamos, pues se pueden lograr mejores cosas. Como dice el lema: Jugamos todos. Sí, señores...

Hoy es la revancha de los cheleros en la Sudamericana. Ojalá que la fiebre de los Panamericanos contagie a los rimenses. El 0-1 de la ida es remontable. Si salen concentraditos, sobre todo en defensa, pueden alcanzar el pase a cuartos de final. Zulia de Venezuela no es un rival que asuste, aunque hay que tenerle respeto, pues viene de eliminar a Palestino de Chile, al que ganó de visita. No hay que subestimar a nadie, pero sí hay que meter todas las que se presenten. Así es...

Ya me contaron que borraron el grafiti que le habían hecho al ‘Loco’ en el estadio Chamochumbi, en Magdalena. El hombre vivía de pequeño en ese distrito y en esa cancha se inició jugando a la pelotita. Con el pretexto de remodelación, lo tacharon y solo dejaron el rostro de Kina. Qué palta...

Dicen que los dirigentes del club que ganó el primer torneo del año se hicieron los tercios porque no querían renovarle a ‘Arcelotti’. Aseguraban que ellos armaron el equipo y cualquier entrenador era capaz de campeonar. O sea, le quitaron méritos al técnico que se traslada en mototaxi a los entrenamientos. Al final, los auspiciadores presionaron para que le aumenten y mantengan en su puesto al DT. Por tipos como estos, que se creen genios de la pelotita, es que nuestro fútbol se estanca. No se valora al técnico peruano. Ayayayay... Me voy, soy fuga.