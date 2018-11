Del saque somos carnecita... Es hora de pisar tierra, de volver a la concentración, seguir trabajando y despedir el año con un triunfo. La derrota ante Ecuador dejó muchas sombras, pero ya fue. Es hora de corregir errores y despejar dudas. Esta selección ha demostrado que a diferencia de anteriores, tiene mentalidad fuerte y sabe sobreponerse. A no perder el equilibrio, el colectivo, y ya basta de tanta joda por las redes sociales. Y no va cher...

La ‘Blanquirroja’ arriba hoy a la ‘Ciudad Blanca’ y ya me imagino el loquerío. Ya no hay entradas para el partido de mañana. La hinchada no olvida que este grupo nos hizo llorar de alegría, acabó con 36 años sin ir a un Mundial y eso no debe romperse. La gente reconoce cuando hay humildad, carisma, entrega, jugadores sin poses y el grupo es solidario. Así es...

Cuidado con mirar por encima del hombro a los ‘ticos’. Por si acaso, Costa Rica viene de jugar dos Mundiales seguidos, Brasil 2014 y Rusia 2018. Tienen un trabajo de años, futbolistas que se conocen y encima, le metieron un baile a Chile hace unos días. Tienen a un ‘tren’ llamado Kendall Waston, de 1.96, que juega de central y le metió dos ‘pepas’ a los ‘rotos’. En ataque cuentan con el movedizo Bryan Ruiz, que juega en el Santos, y el extremo Joel Campbell, que tuvo un paso por el Arsenal de Inglaterra. Si no los respetamos, nos podemos ir de ‘pepa’. Curuju...

Gareca cambirará más de medio equipo y ojalá que los que tengan su oportunidad se tomen su pastilla de ‘desahuevina’ antes de salir a la cancha. Que demuestren que hay alternativas, que pueden pelear el puesto y que nadie es insustituible. Y los que no tienen continuidad en sus clubes, que se transformen, porque el otro año se viene la Copa América y Eliminatorias y los necesitamos al cien por ciento. Repito, la selección no está para darle fútbol ni ritmo a los que no juegan, sino todo lo contrario. Asuuuuu...

Desde aquí destaco la chamba de los chicos de la Sub-18, quienes vienen siendo sparring del equipo mayor. El ‘ojo de halcón’ del profesor Lucho Bolaños hizo que el comando técnico los tenga en cuenta y son el futuro la selección. A los chibolos Christopher Cavero, Alfonso Barco, Héctor Bazán, Pablo Carranza y Paulo Gallardo les he visto condiciones. Así es... Me voy, soy fuga.