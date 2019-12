Del saque somos carnecita... La firme que Alianza Lima era mucho más que Binacional a nivel individual y no pudo ser campeón nacional. Roberto Mosquera, un entrenador con recorrido, chambeó bien de la cabecita a su gente. El agregado, además del tema táctico, fue el ‘compromiso’, la ‘palabra’ y promesa del plantel con Juan Pablo Vergara. Se lo puse bien clarito en esta columna después del 4-1 en Juliaca y en la revancha hizo la mejor jugada del partido. El equipo salió al campo con los hijos y la señora de ‘Juanpi’. Encima sus jugadores se despidieron con un beso en la frente del bebito y su mamá. Los que no son hinchas blanquiazules se querían meter por la televisión para defender con la vida la ventaja de tres goles. Sí, señores...

Por siaca, al ‘Chino’ Miyashiro, en choque de desempate no hay confraternidad, amistad, risitas ni abrazitos. Aquí es ustedes o nosotros. Así que le mando un mensaje de la ‘Peña Cachetada’: ‘Anda con Sub-20, 17 o lo que quieras’. Una vez nomás se escapa la tortuga del ascensor. Te vamos a esperar sin resacas y con un once bien paradito como el que te pintamos la cara en Barranco. La muchachada ya sabe que la pichanga es en el ‘Campolo Alcalde’, este lunes 23, a las 11:30 de la mañana y van a ir hartos ‘zapatos rotos’. También estarán los 350 chibolos empadronados de los barrios bravos del Callao: San Judas, la Siberia, Loreto, Guisse, Apurímac y otros más. Están emocionados por sus juguetes y show infantil. Rexuxa...

El domingo pasado, después de perder el título nacional en la rica Vicky, un zambito se fue de juerga a la discoteca ‘Irina’ de Miraflores. Se metió un juergón hasta que apareció el sol y todos se dieron cuenta de que tenía la cabeza plateada. Ayayyayyy...

Ya me contaron que el ‘Rusito’ se aseguró. Ni bien cerró su préstamo para jugar en Trujillo, llamó a su modelito y le dijo que se iban a vivir juntos, que amor de lejos es un peligro y ya están buscando alquilar un depa. No quiere correr riesgos. Y no va a ser...

¿Se acuerdan del ‘Voz de pito’? Un volante ex Alianza, Cristal y que se despidió con la de Muni. Ahora es directivo del club de Matellini, en Chorrillos, y armó una chocolatada para su cuadra y regaló canastas navideñas a todas las vecinas. Se le fue el ojo con alguna, pero no avanzó porque ya está ‘plantado’. Huuuuuuummmm... Me voy, soy fuga.