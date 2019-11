El ‘Diente de oro’ no se da cuenta de que ya es máster por sus movimientos y apariencia

Del saque somos carnecita... El Clausura está como el ají. Arriba y abajo. Abajo y arriba. Cada fecha cambian de cara los candidatos para el ganador del torneo y el que se va pa’ La Habana. Alianza Lima sacó un puntazo en Juliaca y no se llevó los tres porque sus pateadores de penales se hicieron la pila. Pero cuidado que le toca Sport Huancayo, que tiene jugadores para guerrear tranquilamente en Matute. La lógica dice que es favorito, pero el balón es recontracaprichoso.

La ‘U’ es colíder porque Dios es grande. No dominó a Ayacucho, pero se puso 3-0 sin saber leer ni escribir. Luego en 6 minutos descontaron 3-2. Un ratito más y se le venía la noche. Va a Cajamarca y, así como juega, no le veo muchas chances. Cristal hizo su parte en la complicada Arequipa y ante el impredecible Melgar. Que no se confíe de Alianza Universidad, porque te pinta la cara con colorete. Tiene gente canchera y con recorrido. Sí, señores...

Estoy palteadazo con mi amado Sport Boys porque ya no depende de sí mismo. La tiene recontrapicante porque cayó en Huánuco y esta semana enfrenta a Binacional en el Callao. Si perdemos, derechito a Segunda. Si ganamos, vamos con tanques a Huancayo en la última jornada. Así que a todos los chalacos al ‘Miguel Grau’ para empujar al equipo. Ese partido lo sacan adelante los jugadores y la muchachada que camina dentro y fuera del estadio. San Martín lleva tres unidades de ventaja y Muni cuatro. Ellos se cruzan este fin de semana. Un empate no conviene. Que se queden los santos para tentar un choque extra. Curuju...

El popular ‘Diente de oro’ no se da cuenta de que ya es máster por sus movimientos y apariencia. Le pidió a su empresario que le consiga club en el medio, pero que pague bien y pelee por algo. Dizque es un personaje para elaborar contratos. Sinceramente, es ‘carejebe’ porque cree que chocando a los defensas hay que pagarle un billetón. Nooooo...

El ‘Tigre gordo’ y el ‘Zancudo’ postularían al Congreso. Se han animado porque ahí hay buenas monedas y solo por ir a sentarse y levantar la mano. El volante no está mal de fichas y el segundo sí necesita. La verídica es que ambos están en pañales para ser parlamentarios. El que debió ponerse las pilas es el ‘Picarón’ que se lee un libro en cada concentración, habla dos idiomas, es técnico titulado y administrador deportivo. Fácil la hace, pero nadie lo llama porque no es mediático como los otros. Rexuxa... Me voy, soy fuga.