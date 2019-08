Del saque somos carnecita. .. Lo dije hace unos días y ayer el ‘Ciego’ lo confirmó. El malestar por la autoexclusión del ‘Depredador’ aún no se digiere. Cada vez que algo le ha fastidiado al ‘Tigre’ y no ha podido expresarlo, ahí apareció el directivo para decirlo por el entrenador. El delantero estaba considerado sí o sí, pero llamar media hora antes de hacer oficial la lista descuadró al entrenador. Creo que el tema pudo manejarse mejor. Si el ‘9’ ya tenía decidido no jugar con la bicolor, debió hablarlo mucho antes y no dejar mal parado al argentino. Que se hable bien con el plantel y no se rompa la unión que tanto ha costado formar en la interna del grupo. Sí, señores...



Ecuador ha llamado a siete Sub-20 para enfrentar a Perú en los amistosos. Ha entrado en un recambio generacional dejando de lado a los que armaron encerrona durante la Copa América 2019 y ha prescindido de su estrella Antonio Valencia. La bicolor solo ha llamado a Marcos López como único menor de 20 años, porque tampoco hay demasiado. Es un claro llamado de atención para los que trabajan en divisiones menores. Hay que traer técnicos con experiencia para formar chicos, porque pasará el tiempo y llegaremos a jugar con una selección de veteranos ante la falta de recambio. Así es...



El que entró con fuerza al mundo de los empresarios es ‘Alemán’, un exdelantero que jugó con los ‘santos’. El hombre terminó su carrera jugando pichangas con los amigos y ahora se metió a manejar peloteros. Ya empezó a poner uno en una Liga chica de Europa y está llenando su agenda con nombres. Ojalá que no sea como el ‘Matador de cucarachas’, que te chupa toda la sangre y no le importa el jugador. Así es ...



Ese ‘turco’ que tiene los días contados en San Luis no es gil. Como se la lleva en carretilla invirtió bien sus fichas y dicen que tiene por lo menos dos ‘depas’ en Miraflores. Pensar que cuando llegó era ayudante de ‘Jota Jota’ y por no gastar paraba con el buzo de la selección y desayunaba, almorzaba y hasta cenaba en la chamba. Asuuuuu... Me voy, soy fuga.