Disfrutemos viendo cómo las selecciones chicas se le rebelan a las favoritas en Rusia 2018

Del saque somos carnecita... Pasaron 48 horas de la eliminación y la fiebre del hincha sigue marcando 40 en el termómetro. Y entiendo su emoción, porque no íbamos 36 años a un Mundial . Pero soy periodista y tengo una lectura distinta. Yo me hubiera conformado si clasificábamos a segunda ronda, porque solo Francia marcaba diferencias en el grupo. Dinamarca es nivel 3 en Europa y Australia participa en Asia con ‘jaladitos’ entusiastas. No puedo celebrar las derrotas. Ni las vergonzosas ni las dignas. Guerreamos, se ha evolucionado y se reconoce. Pero no vendamos que somos un equipazo al que le faltó suerte. Hay que ir despacio, porque eso no es cierto. Tenemos un grupo corto competitivo y hay que repotenciarlo con más jugadores para seguir asistiendo a Copas del Mundo. Sí, señores...

Empezaron las encuestas : ¿Gareca se debe quedar? El 99 % dice que sí. Porque nos llevó a Rusia, por ser un líder que supo manejar la interna, por su mensaje claro y sencillo, por enterrar a las ‘vacas sagradas’ de Pizarro y Vargas, por ser ‘cabulero’, por convencer a los seleccionados a creer en su talento y otros motivos más. El 1 % dirá que se equivocó una rueda entera en las Eliminatorias, que los puntos de la mesa valieron para estar el martes en Sochi, que los resultados carambolescos de Chile y Paraguay, en la última jornada doble, lo beneficiaron para acabar quintos y que no es un gran estratega. Mi conclusión es que nos metimos de refilón al repechaje y en la actualidad tenemos cero puntos y ni un gol en nuestra serie. La firme que el ‘Tigre’ tendría que mejorar en muchas cosas y yo les aseguro que no agarrará la selección argentina como lo ha voceado un colega ‘gaucho’. Es la cuarta alternativa detrás de Simeone, Pochettino y ‘Muñeco’ Gallardo. Esto le servirá para un mejor contrato. Es mi opinión...

Escucho muchas críticas a Paolo Guerrero , como que ha sido una de sus peores actuaciones con la Blanquirroja. No soy defensor ni padrino de nadie. Falló en el gol y no se puede ocultar, pero no le llegó un solo balón limpio, todas divididas con Umtiti y Varane, y eso desgasta. Nadie se la pone adelante con ventaja o de callejón. Lesionado o físicamente mal, es el único delantero de jerarquía que hay en el Perú. Lo de André Carrillo ha sido sobresaliente. Y la realidad es que juega los fines de semana en la Premier League. La única forma de crecer es ir a equipos del extranjero. La mejor prueba es la madurez de Advíncula y la personalidad de Aquino . Jugando el Torneo de Verano, Apertura y Clausura, se retrocede con el pasito de Michael Jackson. Así es...

Disfrutemos viendo cómo las selecciones chicas se le rebelan a las favoritas. No por eso van a declarar ‘héroes nacionales’ a los jugadores y técnico de Irán, que perdió 1-0 con España; o a los ‘Ticos’, por aguantarle 91 minutos a Brasil, que les hizo dos goles en los descuentos. Con esa filosofía, que México se retire, porque ya le pintó la cara a Alemania, campeón del mundo. Que Japón se relaje, porque dio la sorpresa ante Colombia. Muchachos, yo también siento lo mismo que ustedes cuando estoy en la tribuna, pero entro en razón cuando empiezo a escribir en la computadora. No confundamos al jugador, porque después va a creer que es suficiente tirarse de carretilla o perder por un golcito. Para ser los mejores, hay que colocar la valla alta. Y ganar. Y no va cher... Me voy, soy fuga.

