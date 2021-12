Del saque somos carnecita... Dizque la nueva parejita del momento es ‘Betoto’ y el ‘Gato’ que ni con siete vidas lo van a engañar tanto. El delantero es quien le presentó al marcador una amiguita con la que se le ve a puros besos en su depa. Ojalá no se enamore y la haga oficial como a la actriz. Uno puede ‘picar’ por todos lados, pero la diferencia es que para esposa o novia hay que filtrar, averiguar, investigar y ver que te ama de verdad. Esas ‘muñecas de plástico’ solo son de momento, una chica perica, un dame que te doy. Pensar que hay otros que han sido más cornudos y después de años se dieron cuenta. Ayayayyyy...

Me pasan la voz que un familiar se acercó al ‘rey de los blooper’, le narró una historia trágica, dura y le solicitó un ‘centro’ para poder parar la olla en la casa. Pero el zambo le explicó que tenía muchas deudas, además de ponerse al día en un juicio por alimentos. Al final, le consiguió una camiseta de su causa ‘Jeffry’ y le aconsejó que la rife y así podía chapar un billete. Nooooooo...

EL RATÓN, LA TOMBITA Y EL ‘GATO TECHERO’

Hay un run run que el ‘Ratón’ está regresando por sus pasos y como la ‘Tombita’ no le hace caso, anda bajando a San Isidro, cerca del local del Touring, para que la mejor amiga de la muchacha la convenza y puedan hablar una vez más. Está como loquito por un remember. Asuuuu...

Ya sé por qué el ‘Gato Techero’ escribe todo el día en el Twitter y habla como técnico, pese a que hace tiempo no entrena ni perros en un parque. El parrillero conquistó el corazón de una doña que tiene sus sembríos de mango en el norte del país y como la ayuda en la administración no necesita sudar la frente para ganarse el pan. O sea que es ‘café don lucho’ al rojo. Ayayayayay... Me voy, soy fuga.

MÁS INFORMACIÓN: