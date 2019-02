El 'Dominó' tiene todo para avanzar, pero siempre digo que en la cancha se ven los gallos

DEL SAQUE somos carnecita... Espero que el ‘rankeado’ que está feliz de la vida con la chibola que tiene una pelea de diez gatos en la cabeza no se haya templado, porque esa muchacha un día le dice que lo ama y a la semana siguiente vuelve con el otro, al que todos ‘parten’. El pelotero ya tiene sus años como para perder la cabeza por la chicoca, que lo más probable es que antes que termine el verano le diga ‘más pallares con tallarines’. Curuju...

ME WASAPEAN y preguntan si Melgar ya está en la fase de grupos de la Copa Libertadores y paro el coche en seco. No se limpien la boca antes de comer. Tienen todo para avanzar pero siempre digo que en la cancha se ven los gallos. El ‘dominó’ me gustó en defensa con esos dos muros de Villalba y Narváez, la salida de Carmona y la manera cómo se faja el ‘Chato’ Neyra por el lado izquierdo. Además, para la vuelta en Caracas tendrán al uruguayo Nicolás Freitas, que ‘rasca’ bien y esos ‘venecos’ no pudieron hacerle un gol al Delfín de Ecuador jugando en Venezuela y pasaron su llave marcando un gol en Ecuador. Tampoco hay que dejar de reconocer la mano del ‘gaucho’ Pautasso, al que muchos vacilaron cuando vino porque era su primera chamba como técnico, pero ha demostrado que sabe mover sus piezas. Eso sí, que los arequipeños lleven su agua e hidratantes, porque en la tierra de Maduro no hay ni papel higiénico. Rexuxa...

Parece que al chifero le dijeron buenas noches los pastores en el club de la final de Javier Prado. El domingo lo vi criticando, como no lo había hecho en años, al entrenador y jugadores. Eso me huele mal y para mí que le cerraron el caño. Ya era tiempo porque sin haber pateado una pelota hablaba como si fuera ‘Pep’ o ‘Mou’. No seas malo... Me voy soy fuga.