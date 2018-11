Eso que Ecuador no está para competir de igual a igual con Perú es un cuentazo del ‘Bolillo'

Del saque somos carnecita. .. La última vez que Perú perdió ante Ecuador fue el 15 de noviembre del 2011: 2-0 en Quito para el Mundial de Brasil. Por ironías de la vida, los enfrentaremos mañana, también 15 de noviembre, y donde celebraremos el ‘Día del hincha’. Hace un año logramos la clasificación a Rusia, éramos una selección a la que muchos miraban por encima del hombro. Hoy, somos un equipo respetable, mundialista, que se ha fortalecido mentalmente y ya no se asusta ante el color ni el nombre de una camiseta. Pero hay que seguir chambeando, porque aún no hemos ganado nada. Así es...

De no haber cambios a última hora, mañana veremos un duelo de velocistas. Luis Advíncula tendrá un mano a mano por su lado con Jefferson Montero, que juega en Swansea City de Inglaterra. Los dos son rapiditos y el ‘Rayo’ tendrá que cuidar bien su espalda y demostrar el buen momento que pasa en España. En cambio, me preocupa la otra banda, donde Trauco se las verá con esa locomotora de Antonio Valencia, estrella y capitán del Manchester United, que dirige José Mourinho. El peruano anda sin ritmo, casi no juega en Flamengo y el ecuatoriano no es una bala, sino un cohete. Hay que arrinconarlo a la raya, no regalarle espacios, caerle rápido para que no pise el acelerador. Con eso desconectamos el mejor tubo de escape de Ecuador. Curuju...

Ojo con el juego aéreo y las bolas perdidas en salida. Ante Estados Unidos, Holanda y Alemania nos comimos goles tontos. La ‘Sombra’ Ramos deberá caerle encima a Gabriel Achilier, un defensa que va bien por arriba y que ya nos vacunó en Lima en la última Eliminatoria. En la volante, Tapia tendrá un duelo con Carlos Gruezo, un tanque en la contención, que la más baja te la pone en la nuca. Ecuador cuenta con jugadores que se conocen, ya tienen varios procesos con su selección y eso de que no están para competir de igual a igual con Perú es un cuentazo del ‘Bolillo’. Y no va cher... Me voy, soy fuga.