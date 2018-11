Ecuador y Costa Rica nos ganaron con gol, mientras que nosotros seguimos esperanzados que ‘Orejas’ sea goleador 

DEL SAQUE somos carnecita. .. LA VERDAD QUE DESPEDIR EL AÑO con dos derrotas es feo. Todo bacán con llenar los estadios, cantar ‘Contigo Perú’, ir disfrazados o pagar un billetón por una entrada, pero dentro de la cancha hay cosas que preocupan. Sí señores...

ECUADOR Y COSTA RICA nos ganaron con fuerza y delanteros con gol, mientras que nosotros seguimos esperanzados en que ‘Orejas’ Flores sea goleador y que la ‘Foquita’ tenga algún chispazo. De qué vale tener la pelota, tocarla cien veces si no pesamos en el área rival y tampoco podemos esperanzarnos en Paolo, porque en el 2019 tendrá 35 años. Muchos loquitos piden la vuelta del ‘Bombardero’ y otros nacionalizar hasta al delantero de Sport Huancayo. Yo opino que hay que encontrarlos y prepararlos desde chicos, así que ese jefe de las divisiones menores que justifique el billetazo que se levanta cada 30 días y chambee parejito. Curuju...

IGUAL EL 'TIGRE', que justifique su aumentazo de sueldo porque a él le ha ido bien este año, pero a la selección no... HAY rendimientos muy por debajo y eso se debe al conformismo. Trauco no pinta en Flamengo, pero no se mueve de allí y por eso marcó con los ojos al costarricense, igual Tapia que en el Feyenoord, de 12 fechas en la liga holandesa solo ha jugado cinco minutos y metió una mano de sano, de gil. La ‘Sombra’ es otro que se fue a Arabia Saudita y tiene menos presencia que los camellos en el hipódromo y después nos quejamos del porqué Enner Valencia parecía un tren bala al costado suyo en el segundo gol ecuatoriano. ‘Orejas’ tampoco es titular en Morelia y se supone que dejó Dinamarca para jugar más, pero nada, y no creo que el entrenador sea loco para dejarlo de lado...

HAY ALGUNOS QUE LLEGARON PISANDO HUEVOS y se dejaron llevar por muchos sonsos de las redes sociales. Se alucinaron los mejores marcadores del mundo, volantes que quiere el PSG o la Juventus o defensas que iban a ir a la Premier League. Nada, puro humo, el club grande que te quiere, pone los millones y te ficha en una. Mucha payasada en Instagram o en Facebook cuando deberían estar mirando videos para mejorar. Clasificar al Mundial es algo que lo tendrán siempre, pero uno no se puede conformar solo con eso, hay que ser más ambicioso, pues no hemos ganado nada. Me voy, soy fuga.