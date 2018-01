‘Palomilla de ventana’ le da la mano a sus amigos en apuros

Del saque somos carnecita... Por siaca , la ‘Magia’ solito se enterró 30 metros bajo tierra. Si tenía alguna esperanza de ir a Rusia 2018, ya fue. Para empezar, nunca fue del agrado del técnico. Lo llamaba porque siempre se lesionaba a última hora un delantero y era el único disponible. Y con lo que pasó en la encerrona, ya se despidió del Mundial. Su nombre está tachado con tinta china. Asu ma’re...



Por siaca, una advertencia a la muchachada. Cuidado con firmar dobles contratos para evadir impuestos y llevársela limpia. La Sunat se puso las pilas y por ahora tiene en la mira a 19 deportistas, entre jugadores y entrenadores. Hay rankeados, como un ‘solcito’, que se puso en regla en una porque le explicaron que se podía comer su cana por fraude al Estado. Encima, por como se viste, fácil cobraba en su río. Curuju...



La firme que hay tipos que por la plata se transforman y son mala leche al mango. Lean bien. El ‘Ray Sepúlveda’ desenmascaró al ‘Guía sexual’, quien junto al ‘Matador de cucarachas’ quiso colocarlo en ‘Tigres’ al guerrazo y sin darle un mango. El chico se lo comentó a un amigo, quien le abrió los ojos y le presentó a un asesor que le recomendó que no firme nada, porque le correspondía un porcentaje del pase. El chico lo encaró y le dijo que se iba a otro club ‘charro’, que le daba un billete en la mano. El ‘buitre’ le respondió: ‘Malagradecido, aquí hemos invertido en ti’, como si la plata del club fuera suya. Todo el fútbol lo sabe y lo tienen tarifado. Qué feo...



Bien, ‘Palomilla de ventana’, que le da la mano a sus amigos que están en nada. Lo ha llamado a ‘Balán’, el ‘Chino’ Pereda y otros compañeros de su generación para que lo acompañen en su nueva chamba en el IPD. El blanco es engreído, resistido por algunos, pero la verdad es que cuando agarra un cargo siempre piensa primero en la gente. No como otros que cuando están ganados ni te miran. Así es... Me voy, soy fuga.