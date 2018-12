Del saque somos carnecita. .. La firme que la pelotita se ensució por culpa del ‘Gordito’. Hace rato tenía que haber dado un paso al costado en la Federación. Sabía que se le venía la noche, pero se aferró con uñas y dientes al cargo y lo único que ha conseguido es que se vea en todo el mundo cómo allanan la casa de la selección. Qué pena ver a los chibolos de la Sub-17 entrenando y concentrados rodeados de ‘tombos’ que revisaron hasta el último rincón. Y acá también tienen la culpa sus ayayeros y ‘chupamedias’. No sé por qué todos se aferran a la mamadera, me hizo recordar a ‘Manuelito’, que pasó por algo similar hasta que se fue a su ‘río’. Así es...



Me datean que el ‘Ciego’ tenía las maletas listas para irse apenas terminara su contrato a fin de mes. Con lo que ha pasado, está pensando en quedarse, porque espera que haya una limpieza total para poder asumir la dirección de todo lo relacionado al fútbol, algo que no se daba porque los ‘chupes’ no lo dejaban. Asuuuuu...



El ‘Tigre’ estaba más palteado que ese ‘torero’ al que le dieron pantalla y es un bueno para nada. Llegó a San Luis y se encontró con todo el lío. Eso le pasa por apagar el celular, porque un asistente lo timbraba como loco para avisarle que no vaya. El ‘pelucón’ nunca escuchó los mensajes de voz y se comió el roche. Ojalá nomás no se asuste y pare balón. Con todo el billetón que se mete al drilo, que ‘apechugue’ nomás. Caballero...



Aviso de servicio público. A todas esas muchachitas que buscan asegurar su futuro con un pelotero, hay un estafador que se hace llamar ‘Patito’ y se vende como hermano del ‘Pato’, que jugaba en La Victoria. Las florea que maneja sus buenas fichas y la firme que en la billetera solo lleva su DNI. Es tan mentiroso que vive en San Juan de Miraflores y dice que su barrio es Surco. Ya están advertidas... Me voy, soy fuga.