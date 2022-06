El ‘10′ no atraca perder ni un sol de su ‘candela’ y ahora aparece en las fotos sudando

Del saque somos carnecita... Baile, diabluras y goleada. Triunfazo de Argentina sobre Italia y partidazo de Messi. El campeón de Sudamérica le hizo la fiesta en Wembley al monarca de Europa y de paso les mandó un mensajito a los rivales que tendrá en el Mundial. Estos partidos previos al Mundial son para agarrar confianza, llenarse de moral y meter presión a los que vas a enfrentar. Algunos dicen que este choque no cuenta, para mí todo suma, para levantar la moral y las estadísticas. Un triunfo así también le tapa la boca al zambito Mbappé, que miró por encima del hombro al fútbol sudamericano. Y no va cher...

Todo se sabe, así que el ‘10′ que no juega hace tiempo volvió a entrenar con sus compañeros y no porque esté mejorando, sino porque lo pusieron entre la espada y la pared: o trabajas o te rescindimos contrato. El zambito no atraca perder ni un sol de su ‘candela’ y ahora aparece en las fotos sudando. Los hinchas esperan que vuelva pronto a las canchas. Así es...

La ‘Hiena’ no es bien visto en el Rímac

Ya me contaron que la ‘Hiena’ no es bien visto en el Rímac. Tiene un hermano que cuida carros en el colegio Bentín, le pide ayuda al pelotero y este no le responde el teléfono y lo deja en visto cuando le manda mensajes al ‘wasap’. La firme que no puedes olvidarte de tu sangre y con las trampitas eres ‘paganini’. Qué palta... Ya me enteré que ese ‘jaladito’ que jugó con los ‘barrenderos’ y sigue dando vueltas por nuestra tierra, también había resultado buen ‘jugador’ fuera del verde. Ahora anda entusiasmado con una rubiecita de Surco y dicen que la muchacha es hincha de los peloteros. Él se emocionó y ya la tiene loca con las llamadas y mensajes. Cree que le va a ganar por intenso. Curuju... Me voy, soy fuga.

TE PUEDE INTERESAR

La selección peruana en días se juega el pase al Mundial y hay mucho entusiasmo en los hinchas

Los ‘gatitos’ que buscan las ‘Ojitos hechiceros’: débiles, sin carácter y manejables

Un arquero sigue entusiasmado con una chica de La Perla, la misma con que lo ampayaron en un ‘telo’