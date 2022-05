Del saque somos carnecita... Cuando te gusta alguien, avanzas. Cuando te interesa, la presentas. Así que el ‘10′ que hace rato no juega, ha iniciado una nueva historia con Mariana, quien tiene un hijo chibolito y le gusta veranear en Naplo. Aseguran que el delantero anda entusiasmado y, como está decidido a todo, la agregó a su ‘wasap’ y a sus redes sociales. Rexuxa...

Hay un run run que el seleccionado que estaba con una youtuber, que le jugó mal con un surfista, y ahora es el bravo de la hermanita de la ex de ‘Giselo’, le ha pedido a la chica que deje todo y se vaya a vivir un tiempo con él.

El hombre, más que tenerla a su lado, ya no la quiere ver con los ‘guerreritos’, porque son confianzudos y les gusta mirar a las compañeras cuando se cambian. Lo malo es que la flaca está dudando. Hummm...

“Un ‘Pato’ está muy entusiasmado con una señorita que ganó un par de concursos de belleza”

Ionuț Andrei Radu cometió blooper y sale llorando de campo de juego.

Me pasan la voz que ese volante charrúa del final de la Javier Prado, que aseguran que los hinchas le metieron su ‘goma’ y por eso piensa más en irse que quedarse , ya no está promocionando a ninguna empresa en sus redes.

Dizque está recontra palteado, evita cualquier contacto y número desconocido que lo llama para ofrecerle canje y hasta billete. ‘Novi’ la hora de arrancarse. Asu mare...

Hay otro run run que un ‘Pato’ está muy entusiasmado con una señorita que ganó un par de concursos de belleza y de tanto vender arroz con pollo juntó para irse a vacacionar a México. El arquerito anda muy a las risitas y las frases bonitas. Que no se ilusione mucho porque ella, como su ex, una modelo argentina, también tiene historias con peloteros. Asuuuu... Me voy, soy fuga.

