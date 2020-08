Del saque somos carnecita... La firme que ese VAR de la Champions es del restaurante del ‘Chato’ Barraza. Los árbitros están hasta las hueveras. Le anularon un gol legítimo a Messi. La paró de pecho y se la sombreó al colombiano Ospina. Los jueces están borrachos o se han metido ‘perico’ y las imágenes las ven al revés.

Se viene el Barcelona-Bayern y todos dan como favorito al cuadro alemán que es una máquina. Es cierto que tiene más juego colectivo y banca. Pero a partido único cualquiera puede ganar. El equipo de ‘Quique’ Setién tiene tres problemas: Primero, Jordi Alba que es el culpable directo de las eliminaciones ante Roma y Liverpool. Es punzante en ataque, pero muy frágil y una puerta abierta en defensa.

Segundo, muchos años en la volante. Allí se necesita morder, vértigo y también ida y vuelta. Mi mediocampo sería Sergi Roberto, De Jong, Vidal y Ansu Fati por el extremo izquierdo. Velocidad y toque muchachos, para explotar las espaldas de los aviones Pavard y Davies.

Y por último, Antoine Griezmann sobra en el once. Tiene que asumir que es suplente de Luisito Suárez. Es uno menos en otro puesto. Así de sencillito, explicado con manzanitas...

Me pasan la voz que ‘Pochito’ Dulanto está bien criado. Le puso una cebichería a su viejo para que la administre y justo vinieron la pandemia y cuarentena. Están esperando que se active todo al 100 por ciento para reabrir el negocio. También desde Portugal manda euros para pagar la universidad de su hermana y los gustitos de su viejita. Pensar que otros se gastan su guita en ropa, carro, mujeres, trago y no tienen ni piso en su casa. Rexuxa...

El tío ‘Goyo’ ha dejado escuela de caballero y buena persona en el Perú. Lo recuerdan con cariño porque es un líder que enseña y defiende a su gente. El charrúa, a pesar de que lo botaron como una mela de las últimas cuadras de la Javier Prado, no es fulero ni atorrante. Le deben un dinero y no le cumplen, pero no hace laberinto ni bulla porque a sus exmuchachos no les abonan hace dos meses. Se sacrifica por sus chicos. Ya después guerreará por lo suyo. Vale...

El ‘Amigo de José Antonio’ regatea precio hasta para dormir. Le consiguieron un ‘telo’ cuatro estrellas para concentrar y salió con el tango de que no cumplía con los protocolos y se llevó a su plantel a un matadero. Fijo que ese ‘ahorro’ no aparecerá en la caja. Será imposible descansar en un sitio de ‘asmáticos’. Cuidado nomás que comienzan a gatear esos inquietos. Y no va a ser... Me voy, soy fuga