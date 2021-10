Del saque somos carnecita... Ya me contaron que el bailarín que se fue de avance con la ‘Wanda Nara peruana’ es uña y carne con el ‘Amigo de Marco Antonio’, ese que estuvo en la ‘Misilera’ y nunca rindió cuentas. Los dos suelen tomarse sus tragos y planificar sus romances a escondidas. El que estuvo en el puerto sabía desde antes toda la historia de amor prohibida y nunca frenó a su causa. Así no es...

que ese arquero que con el cabello largo es igualito a la tía Laura Bozzo, anda en serios problemas de conducta. No toma, no fuma, tampoco trampea, pero su debilidad son los ‘tragamonedas’. Por culpa de la ‘maquinita’ no duerme a sus horas y cuando está concentrado anda desesperado por volar a Surco y meterse a jugar unos cuantos ‘cocos’. Con razón este año se quedó sin manos y faltando una fecha sigue peleando la baja con su equipo. Qué palta...

Gisela Valcárcel critica a Rodrigo Cuba (Video: américa TV)

UNA TAL DANIELA...

Me avisan que una tal Danielita anda conversando mucho con el ‘Cacharrero’, quien tiene más contratos en clubes que goles marcados. Dicen que ella lo timbra, le manda mensajitos y no le importa que se haya casado. El pelotero con casi nada de festejos, todavía no peca, pero tampoco la pone en su sitio y menos la bloquea. Parece que la tiene como ‘plan B’. Hummmmm... Me voy, soy fuga

