Del saque somos carnecita... La verídica que las ‘papas queman’ en la crema. El baile y goleada que les metió Alanza ha dejado ver que ese equipo está partido y los líderes no pueden poner orden porque juegan peor que los jóvenes.

TE VA A INTERESAR: ‘UN CHOCOLATERO’ SE ENTERÓ QUE ENTERÓ QUE SU EX ENCONTRÓ UN BRAVO Y SE DERRUMBÓ

Ese dardo que mandó el mánager de Álvaro Gutiérrez, que cuando perdían 3-1 había jugadores que caminaban en la cancha, era para el gringo Novick . También le metió su chiquita a Alonso, que no es una puerta abierta sino un portón. La directiva también está cuestionando a Cayetano que podría irse a mitad de temporada porque lo vendieron como Casemiro y no es ni chaleco.

Hay varios que están en un bajo nivel, el mismo Carvallo que no salva partidos y Corzo que se patea los tobillos. Vuelan los puñales...

Luego de que se filtrasen los audios de Piqué, revelados por El Confidencial, mira cuáles son los negocios en los que invierte el defensa del FC Barcelona.

Ya me contaron que un ‘10′, que hasta ahora no pisa el verde en esta temporada, ha regresado con fuerza a La Vicky. No entrena con el equipo porque aún anda lesionado, pero hace su terapia en el gimnasio del equipo.

Se para a un costado a ver los entrenamientos y aclara que se sintió jugando por el club. En otras palabras, asegura el billete que arregló con los directivos, porque la otra parte, que es mucho mayor y pagan los sponsors, ya no la verá hasta que vuelva a entrar a la cancha. Qué palta...

ESTÁN MALTRATANDO ‘AL CICLÓN’

La verídica que están maltratando al ‘Ciclón’ y encima en el año de su centenario . Siguen jugando la Liga 2 con un plantel de solo 13 jugadores y apenas han inscrito un arquero. Dicen que presentaron una carta pidiendo inscribir a otros futbolistas para tener al menos seis en el banco de suplentes. Lo peor es que el responsable de toda esta vergüenza es cara de palo al mango. Así no es...

Me datean que ‘Polaquito’ aprendió las malas mañas . Se ha ido a un equipo conocido porque al mandamás le gusta meter ‘cabeza’, pero a él eso no le preocupa y todo porque del plantel, diez han llegado dejando una cuota de inscripción. Qué feo... Me voy, soy fuga.

MÁS INFORMACIÓN: