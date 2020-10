Del saque somos carnecita...Se terminó la novela. Gianluca Lapadula fue convocado por Gareca para los duelos con Chile y Argentina. Ya basta de tantas tonterías que nos ‘arrochó’ en 2016, no habla español o que nunca visitó el Perú. El amor a la ‘Blanquirroja’ se demuestra con profesionalismo y rendimiento en la cancha, y el ‘Bambino de los Andes’ tendrá su chance como los demás convocados. Que la sude, haga goles y justifique su llamado. Todo dependerá de él. Hay varios que hicieron la del ‘Chavo’, fueron separados por indisciplinas, reconocieron sus errores y volvieron a tener su oportunidad. Hace un tiempo fueron nacionalizados Gabriel Costa y Horacio Calcaterra, y antes lo hicieron con Quiroga, el ‘Viejo’ Balerio, Julinho, etc. La capacidad y talento no se mide por el lugar donde naciste. Muchos caen en el romanticismo y la hipocresía. Sí, señores...

Por si acaso, Francia fue campeón del mundo en 1998 con descendientes de inmigrantes como Zidane (Argelia), Djorkaeff (Armenia), Trezeguet (argentino nacionalizado) y Vieira (nacido en Senegal), entre otros. España nacionalizó al brasileño Marco Senna y fue campeón de Europa en 2008. Italia nacionalizó al argentino Mauro Camoranessi y ganó la Copa del Mundo 2006. Alemania alzó el trofeo en Brasil 2014 con Miroslav Klose que nació en Polonia y fue goleador del torneo. Y nadie se rasgó las vestiduras. Acá no nos sobran jugadores y hacemos un alboroto. Somos especialistas en dispararnos a los pies. Así es...

El llamado de Jean Pierre Rhyner será otra suma al grupo del ‘Tigre’. Repito, el cambio generacional tiene que darse ya y el defensa del Cartagena de España dará competitividad al grupo. Sin Farfán y Paolo por lesiones, y el ‘León’ Zambrano por suspensión, la presencia de Rhyner y Lapadula le dará jerarquía y peso al equipo. Y no va cher... Melgar sacó cara por el fútbol peruano. Habían pasado años desde que un club peruano no le ganaba a otro brasileño sin tener la ayuda de la altura. Los mistianos deberán empatar, como mínimo, en Bahía para avanzar a octavos en la Sudamericana y así lavar la cara de los papelones que hicieron Alianza y Binacional. Así es... Me voy, soy fuga.POR: EL BOMBARDERO