Del saque somos carnecita... La verdad es que la muchachada me sigue preguntando por Gianluca Lapadula. Les contesto que ‘El Bambino de los Andes’ tiene ángel. No recuerdo antes que un convocado, que no ha nacido aquí, haya causado tanto revuelo y expectativa. Y es porque es el prototipo del cholito luchador, guerrero, peleador. Así se ponga gabán, no tiene facha de italiano.

Nadie lo conoce al cien por ciento, porque recién es la primera vez que está en el Perú, pero a la vez sentimos que es muy cercano. Ojalá que Gareca, quien es medio extraño, no lo meta en los últimos 15 minutos contra Chile. Juega en una liga top, además de Renato Tapia, y para mí eso es suficiente para ser titular. Sí, señores...

El equipo tiene un sistema y un colectivo que se ha ganado el respeto en las Eliminatorias. Ese es su fuerte, más allá de los nombres. Así no seamos favoritos en ningún partido, también le podemos hacer la fiesta a cualquiera. Nos ven como una piedra en el zapato, un cuadro incómodo, cargoso, ladilla. Y eso no debe cambiar nunca.

La realidad es que el viernes vamos a reemplazar hombre por hombre. En el puesto del ‘9’ ya sabemos quiénes son las alternativas. Para mí el mayor el problema radica en la zaga. Araujo, Santamaría o Rhyner por el suspendido Zambrano. Esa decisión es la clave del partido. Es la llave a un buen resultado. Y no soy ‘Mandrake’ ni adivino, pero siempre canto la jugada antes de tiempo. Y no va a ser...

¿Por qué lo digo? Chile tiene un punto en dos fechas, pero mereció más por rendimiento. Tranquilamente pudo ganar a Uruguay en Montevideo, donde no le cobraron un penalazo. También se le escapó el triunfo al final, en Santiago, ante la peligrosísima y rankeada Colombia. Genera situaciones y tiene a Alexis Sánchez que desequilibra, habilita, rompe líneas y la clava hasta en balón detenido.

Reinaldo Rueda le ha metido otra vez en la cabecita el ‘bichito’ de la intensidad a los rojos. Tiene un par de aviones por las bandas, sobre todo Mauricio Islas. Además de su crack Arturo Vidal. Han vuelto a llamar a Claudio Bravo, porque es su único portero fiable. No dan miedo, pero tampoco nos guiemos por la tabla y los dos primeros resultados. Tomemos todos los apuntes para que no nos sorprendan. Así es...

La ‘Blanquirroja’ viaja hoy a Santiago y hay buen ánimo en el grupo. Sigamos humildes, contentos, pero concentrados. Ojo, que ni la mejor selección de los 70 y 80 pudo ganarle a Chile en su casa por Eliminatorias. Hay que estar alertas desde que se baja del avión, porque esos ‘mapochos’ saben jugar fuera del campo. Ah, y espero que tampoco se olviden de repasar las reglas para que el VAR no nos agarre de ‘lornas’. No podemos perder puntos ni jugadores. Curuju... Me voy, soy fuga.