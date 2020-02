Del saque somos carnecita... La firme que en Matute tuvieron que salir los directivos a ajustarles la correa a los ‘angelitos’ que se estaban desbandando y amenazaban con traerse abajo al grupo. Les han recordado con un comunicado de las normas que firmaron y ahora a cualquiera que cometa indisciplina le meterán una patada en las cuatro letras y buenas noches los pastores.

Para mí, el primero que tuvo que poner las cosas claras debió ser el ‘Profesor’ cuando se fueron de juerga en plena pretemporada, pero prefirió ser blandito, pegarla de buenito, apañar y decir que no ve programas de farándula. Lo raro es que sí fue drástico y enterró a Hansell, a pesar de que no armaron escándalo porque no hubo videos ni ampay. Por eso algunos ‘peso pesados’ miran mal al charrúa, porque no mide a todos con la misma vara. Y por siaca, cuando empezaron a contratarlos se las canté que esos eran ‘chicotes pelados’. Así es...

Ese parrillero ‘alcanzapelotas’, que pasó por el Rímac, aplaudió que le hayan dado forata a la ‘Muñeca’. Todo porque no le perdona que lo haya ‘serruchado’ cuando lo echaron porque su equipo no le ganaba ni a once tortugas cojas y con artritis. Solo aquí le damos color a un chistoso que en ninguna otra parte la hizo. Ayayayay...

Me avisan que ‘Giselo’ sigue en sus travesuras por el sur de la capital. El hombre ya no las lleva a la playa, sino a clubes de campo, porque no le gusta tener que sacarse la ropa por los rollitos. Eso sí, ninguna pasa los 30 años. Guarda con ese ‘encantador de serpientes’ que no da puntada sin hilo. Y no va a ser..

Hay un runrún que el ‘Buque’ anda asustado. Es que estuvo jugando un campeonato master en un club de Miraflores y se fue de avance con un patita, que asegura que le ha mordido la mano y le habría puesto una denuncia. Pobechito... Me voy, soy fuga.