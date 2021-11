Del saque somos carnecita... Alianza Lima formó un equipo para campeonar en la Liga 2 y se llevó la Liga 1. Y lo tiene bien merecido porque lo ganó en la cancha y no en el TAS. Los títulos, los ascensos y descensos se consiguen en un rectángulo verde, corriendo detrás de un balón y no en los escritorios. Lo dejo ahí porque ahora lo que toca es aplaudir el campañón. No era fácil después de lo que vivieron este año. La mochila tenía una roca de la Costa Verde. Además, nadie daba un peso a comienzo de año por el equipo. La resolución de que se quedaban en Primera salió en pleno campeonato y tuvo que afrontarlo con lo que tenía. Con tíos en bajada, de ‘30 minutos’, chibolos tiernos, extranjeros sin cartel y un entrenador sin nombrada y experto en Segunda. Los hinchas se conformaban con no pasar otra vez el infierno de la baja y punto. Así que ningún coleguita se suba al coche. Sí, señores...

Lo de Hernán Barcos a sus 37 años es destacable. Pelado o calvo se fue de robo en el medio. Dio un ejemplo de cómo se juegan las finales y los partidos picantes. O sea, se ataca y defiende con huevos. Los frijoles son los frijoles. Y es lo que Cristiano repetía en el vestuario de la Juventus cuando se peleó con Juan Guillermo Cuadrado: ‘Esto es Champions, se juega con personalidad’. El que no siente el fútbol que se vaya pa’ la mela. Ahora yo les soy sincero, para mí el ‘Pirata’ no sería figura ni en la ‘C’ de Argentina. Allá no le darían las facilidades de girar o adornarse como acá. Es un buen jugador, pero a su edad es un pecado que acá corra y meta más que un chamaquito. Rexuxa...

El profesor Carlos Bustos no habla de estilos, raza ni que mereció ganar o que su funcionamiento es una maravilla. Sabe dónde pisa y cuál es su realidad. Tiene un discurso sencillo y simple. No se distrae en escoger un buen terno o en alucinarse Guardiola en las conferencias de prensa. Bien otorgado el premio al mejor entrenador del año. Yo soy nacionalista al mango, pero esta vez el pasaporte no interesa. Tremendo chambón. Encontró un once y planificó a la perfección. ¿Alianza juega bien? Fue efectivo. Pero esto no alcanzará ni para sumar un punto en la Copa Libertadores. Así es...

SPORTING CRISTAL

Sporting Cristal tuvo el 75% de la posesión en el primer tiempo. Y en el complemento también manejó la pelota. De qué te sirve dar dos mil pases laterales. Tocando de occidente a oriente es por las santas hueveras. La idea es ir de sur a norte o viceversa. Pasó lo mismo en el Flamengo-Palmeiras del sábado. Favorito el ‘Mengao’ por estrellas y colectivo. Pero a la hora de verdad se impuso el carácter, orden y definición. Tengo la impresión de que a varios del Rímac les quemó el balón por la responsalidad. Solo un remate de Hohberg al travesaño. Yo quería disfrazarme de Franco Baresi y terminé siendo ‘tabero’ como Paolo Montero. Las intenciones se las lleva el viento. Y no va ser... Me voy, soy fuga.