Del saque somos carnecita... La gente está palteada, preocupada, ‘noica’ y vive en sobresaltos. En pocas palabras, a los tramposos les ha dado terciana porque ahora te ampayan en el hotel ‘Wimbledon’ y hasta en un yate. En tierra o altamar. También en el aire. Los ‘zapatos rotos’ y ‘largadores’ están camuflados de amigos, hermanos, brother, hinchas, choferes, aeromozas, recepcionistas, mozos y los ‘mala leche’. Ya uno no sabe quién te está filmando o tomando foto con el celular. Por eso, sálvese quien pueda. Yo soy caleta al mango y no doy mi táctica porque después se malea y me cae chilla. Plop...

La firme que mientras algunos de nuestros jóvenes se distraen con mujeres, discotecas y ‘chupetas’, hay otros que se dedican a entrenar fuerte, ir al gimnasio, hacer personalizado, ver fútbol, comer sano y dormir temprano. El ecuatoriano Leonardo Campana con 19 añitos ha sido fichado por el Wolverhampton de la Premier League, donde ganará un salario de poco más de un millón de dólares al año. Es el goleador de la Sub-20 de la Tricolor y su futuro 9. El ‘superagente’ Jorge Mendes, el mismo de Cristiano Ronaldo, maneja su carrera hace algunos meses. Aquí los empresarios solo se preocupan en la ‘cuarteada’ o mordida y les importa un comino el crecimiento profesional y personal. Por eso no les dicen ni mela cuando son ampayados. Sí, señores...

Me pasan la voz que a nuestro causita ‘Cuto’ le ha dado dengue y está en camita. Se fue a la selva dos semanas y ha venido con fiebre, nauseas y malestares. Y eso que es un toro. Eso le pasa por tener mucha hambre y no llevar el matamoscas. Desde aquí le deseamos pronta recuperación porque es el caudillo de la ‘Peña Cachetada’ y además un buen tipo. Y no va a ser...

Nuestras condolencias para el filósofo del fútbol, el popular ‘Cucurucho’. Hace unos días falleció su viejita Alejandrina, quien descansa en el reino del Señor. El marcador decidió colgar los chimpunes y ahora se dedicará a una academia en sociedad con varios colegios para apoyar a los necesitados. Ha construido una casa hogar en Puente Piedra y becarán a tres niños para darle educación, alimentación y alojamiento. Vale... Me voy, soy fuga.