DEL SAQUE somos carnecita... Salvo un accidente o un papelón de aquellos, no creo que la ‘U’ quede fuera de la Copa Libertadores. Los cremas son más equipo que ese Carabobo, pero tienen que demostrarlo en la cancha. Esos ‘chamos’ atraviesan problemas económicos y apenas tienen para el té y las tostadas. Así que no me joroben. Universitario estará con su gente, un estadio totalmente lleno y esos ‘venecos’ no pueden aguarles la fiesta.

Que el ‘Mago’ tome su pastilla de desahuevina y demuestre que no solo es bueno en la altura. Que el central Alonso se haya echado harta grasita a la cadera para poder girar y marcar a Tortolero, que lo tuvo loco en la ida. Y que en el ataque Dos Santos siga en racha goleadora. Sí, señores...

Hoy, la Sub-23 de ‘Ñol’ Solano, se juega la vida con Uruguay. El que pierde, buenas noches los pastores. Por si acaso, no estamos para perder un tiempo y reacomodarnos recién en el segundo. El ‘Tanque’ Gonzales Zela tendrá la oportunidad de demostrar que no solo es fuerza. El chico Jairo Concha necesita más minutos, cuando ingresa el equipo tiene más ideas. La zaga es la que más dudas me ha dejado y ojalá que esta noche se alineen los astros. Así es...

A propósito, ya basta de hacerle ‘bullying’ al ‘Zancudito’. En las redes sociales, todos los sonsos se alucinan buenos. El muchacho aún es joven y tendrá miles de revanchas. No ha jugado bien, pero tampoco es para lapidarlo. Así como la rompe bailando bachatas, que se divierta, ponga lo que ponen las gallinas y haga lo mismo en la cancha. Y no va cher... Me voy, soy fuga.