Del saque somos carnecita... La firme que se acabaron los códigos en la pelotita. Ya no se respeta al antiguo, al de trayectoria. Como dice mi tío Arizaga, antes no se chocaba ni con la ‘trampa’ de tu colega. ‘Betito’ de la ‘Vicky’ se lanzó con la ‘Princesita Inca’ y ahí sí definió como hace tiempo no lo vemos en el verde. Se olvidó que ella tuvo su historia con el ‘ruso’ y avanzó con todo. Así es... Pero la firme, el más perdedor de todos es la ‘calavera rumbera’. Siempre lo parten al muchacho. Eso le pasa por ser muy sano. Y no va ser... Ya me contaron que una muchacha, a la que todos llaman ‘Mafer’ y vive por Chorrillos, ha sido declarada persona no grata en el mundo de la pelotita. Tuvo unas cinco salidas con el zambito que vuela por la banda derecha, luego lo llamó para decirle que tenía problemas en su barriguita y todos los días lo timbraba y le escribía para pedirle billete. El muchacho se cansó, le contó a su ‘patrona’ y, cuando le dijeron para ver si era cierto, ella se desapareció. Qué palta... Me cuentan que el ‘Potón’, que ya está dando sus últimos pasos en el fútbol, tiene una nueva ‘víctima’. Es una muchachita del barrio de Moctezuma, en el puerto. La conquistó antes de la pandemia y ahora son cibernovios, aunque dicen que el pelotero ha prometido visitarla. Curuju... Me datean que ‘Chiquito’ está cuidando imagen. Empezó a chambear su cuerpo, se ha comprado vitaminas para fortalecer los músculos y dicen que en su casa, mismo pelotero, entrena todas las mañanas y hasta le mete al ‘fierro’ porque desea andar figurita. Unos creen que es por salud, pero otros comentan que tiene que estar atento, porque en Comas, de Belaunde para arriba, se la tienen jurada. Rexuxa...Me voy, soy fuga.