Del saque somos carnecita... Ayer vi un especial de Usain Bolt en el canal Studio Universal. Relata su infancia, familia, inicios, logros, medallas, lesiones, sufrimientos, juergas y vida de millonario. Me quedo con dos situaciones que marcan la disciplina que tuvo en su casa. Su padre fue a su colegio y lo agarró a trompadas delante de sus compañeros por tapar una malacrianza de un amigo. Y ya era campeón mundial juvenil. Todos lo veían como héroe. Otra es cuando su viejo le preguntó a qué hora tenía que levantarse para ir a una competencia. El ‘Rayo’ respondió a las 7 de la mañana. El tío lo despertó a las 4 de la madrugada y llegaron a las 6 de la mañana. El portero del complejo todavía seguía durmiendo. Lo formó, lo educó, le enseñó el respeto a las personas y por eso el más grande atleta de todos los tiempos ahora grita que tiene el mejor padre del mundo. Sí, señores...

He empezado así la columna porque me doy cuenta que hay mucho talento desperdiciado en el Perú. Chicos que ganan alguito de plata y, como mantienen, son los que mandan en el hogar. Muchachos que no potencian sus virtudes ni trabajan sus defectos y todo por un calzoncito. Ansu Fati del Barcelona de España tiene 17 años y es un crack en la mejor liga del planeta. El chico Luka Romero de 15 añitos del Mallorca mañana lo tiran al ruedo. Aquí Beto da Silva se ha paseado por varios países en 5 años y ha involucionado. En ninguno de esos sitios completó 10 partidos. Su tiempo lo mata en las redes. Lo de Jean Deza es una lástima. Se preocupa en conquistar a la ‘señorita’ del momento. Se ha metido con una ‘tombita’ y yo preguntó: ¿Quién va a cuidar a quién? A su ma’re...

Ya me contaron que la ‘Hiena’, pese a sus problemas, no pierde las costumbres. Se fue a su barrio de ‘Muñoz’, en el Rímac, para decir que no le llegan las citaciones del Poder Judicial. Allí ya está metiendo ‘floro’ a una flaca que vive a cuadra y media de su casa para no aburrirse. En la zona lo quieren y nadie lo echa. Así es...

‘Cayo’ la pegaba de muy ganador en Surquillo, ya que se internaba en la vivienda de una mamacita que cría perros, pero lo que no sabe es que cuando sale, ella recibe a un chibolo que se alucina veterinario. Atiende a los animales y después se dedica en cuerpo y alma a la dueña. El zambito es para el presupuesto y el mocoso el gustito. Curuju...

