Del saque somos carnecita... Lo de Binacional y alianza es deprimente. El campeón y subcampeón peruano son la burla a nivel internacional. Y se los venía diciendo hace días, chequeen mis columnas, nuestro fútbol está en la Edad de Piedra. Un ritmo como de corazón de 70 años. Somos veloces para la ‘joda’ y nada más. Si vamos a seguir con estos ridículos, mejor hay que desafiliarnos de la Conmebol. Esto pasa porque no se entrena a conciencia, porque los empresarios hacen los equipos y los nuevos dueños de los clubes serán buenos en sus negocios, pero en gestión deportiva son un mamarracho. Sí, señores...

La vieron a ‘Mechita’, la amiga del ‘Chato’ de la selección, separando un depa por Maranga. No es para ella, sino para una muchachita de Chorrillos que es amiga del pelotero. Dicen que el volante solo le deposita a su ‘caja fuerte’. Se pelean, se amistan, pero nunca lo larga. Eso sí, a ninguna trampa le gira directo. Todo a través de su ‘pinky’ que administra sus monedas. Asu mare...

El ‘Amigo de Marco Antonio’ está echando fuego a la candela. Cada declaración es un reto a la gente del Callao. Que mida sus palabras porque se expone y lo van a sacar arrancado. No puede decir que ha hipotecado su casa, que le deben dinero sin intereses y que se va a quedar hasta el 2032. El club no es su chacra. O cree que los chalacos son idiotas. Nadie presta plata a cambio de nada. No me quiero ni imaginar lo que anda haciendo con los números. Alguien que lo controle y paren esto. Rexuxa...

Hay una ‘ponjita’ que tiene loquitos a varios peloteros. Me pasan la voz que ‘Santa María madre de Dios’ le escribe todos los días, le envía regalitos románticos y la promesa es que ni bien reabran el aeropuerto, la lleva para estar juntitos. La señorita al principio lo rechazaba, después ha ido cediendo y parece, parece que afloja. Todo lo que consigue el shopping y viajecitos. Curuju...

Me avisan que el ‘Chemo de los pobres’ es un especialista preparando polladas. Cada dos sábados vende platos y los fines de semana que no hace negocio lo llaman para que prepare. La firme que se mete en todo y sin nadita de vergüenza. La calle está dura y hay que comer. No queda otra. Por eso resalto su dignidad para la chamba. Vale... Me voy, soy fuga.