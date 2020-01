Del saque somos carnecita... La firme que cuando un equipo te quiere de verdad paga capricho y no te mece y mece. Lo de Boca con el ‘Depredador’ fue una novela, un tangazo del ‘Topo Gigio’ para ganar las elecciones en el club. El delantero se dio cuenta que habían usado su nombre, se molestó y ya no desea hablar del tema. Que se concentre de lleno a jugar por el ‘Colorado’, ya que lo necesitamos al cien por ciento en marzo que empiezan las Eliminatorias, donde nadie te regalará ni un cachito y hay que sumar todos los puntos que se pueda aquí y afuera. Sí, señores...

Escucho a Deza hablándole a Kevin y más que un consejo, me suena a ‘mea culpa.’ Yo soy podrido al mango y solo espero que en verdad haya reconocido sus errores y no esté vendiendo imagen para los ‘sanos’. Las palabritas y el ‘floro’ se los lleva el viento. Siempre lo he dicho, el problema del chalaco no está en sus piernas, sino en su cabecita, donde hay diez gatos techeros peleándose por un ratón. Tiene talento de sobra como para romperla en Matute y taparme la boca. Así es...

El que está disfrutando en Punta Sal es el ‘Rei’. Llegó con toda la familia y lo primero que hizo fue jugar una pichanguita, pero no en la playa, sino en el río, recordando sus tiempos en Lurín cuando de chibolo se metía a bañarse y jugaba con su pelotita de plástico. Y no va cher...

Me avisan que un colombiano que juega en una universidad del centro y tiene su familia viviendo en Estados Unidos, quería quedarse un par de días más en la capital. Es que tiene un cariño con la que se citaba en Larcomar y pensaba darse una buena despedida. Llamó a la directiva, pero lo ‘parcharon’ en one y le advirtieron que ya tiene 38 años y un día menos de trabajo le juega en contra. Curuju...

