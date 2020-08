Del saque somos carnecita... ‘Nunca soñé ni imaginé que Maradona me podía llamar’. Frase sentimental de ‘Aladino’, luego de que Diego Armando se comunicara con él para convencerlo que firme por Gimnasia y Esgrima de La Plata. La verídica que pagaría capricho por estar presente en un vacilón o juerga con los dos. Sea al precio que sea.

Ese par en joda y avanzados sería de película, Champions y Netflix. Ya veo al ‘Pelusa’ recontra pasado de vueltas bailando en mitad de la sala y bajándose el pantalón delante de las invitadas. Al ‘chato’ tomando su chela, cantando y tirando la espuma al piso. Uno con cumbia villera y el otro con temas de Toño Centella. Sí, señores...

La ‘Bombón’ es una palta, palta. Eso de jalonear a la trampa en un centro comercial y embestir con su camioneta al esposo es suicida y felizmente no trajo consecuencias mayores. Pero como aquí imitan lo malo, seguro que varias le van a seguir el amén y se viene una ola de escándalos. Lo segundo y lo que más preocupa a los traviesos es lo del GPS. Allí sí les aseguro que una gran mayoría sería descubierto en un ‘telo’, depa alquilado o con las manos en la masa.

La mayoría de hombres andan ‘sicoseados’ y con estrés. Ese chip lo pueden colocar en el carro, cuello de la camisa, billetera o en un sitio inimaginable. La monitoreada siempre es caleta y uno se da cuenta cuando ya perdió. Qué feo...

El ‘Puma’ Carranza no fue 10, pero es el creativo fuera de las canchas. Y lo mejor es que siempre pensando en el compañero, en el prójimo. Es el ‘Juan Román Riquelme’ dando pases de generosidad porque reparte para todos y por igual. Por eso es querido. Acompañado del gran ‘Cuto’ Guadalupe, Paolo Maldonado, ‘Chevo’ Acasuzo y otros cracks, presentarán la asociación de exjugadores de Universitario. La cita es hoy en el ‘Lolo Fernández’. La idea es apoyar al que la pasa mal. Ese que no guardó para para mayo, que malgastó su dinero en la vida loca o no tuvo buenos contratos en su carrera. Así es...

Por siaca, muchos peloteros ya no se prestan para alcahuetear a los indisciplinados. Me pasan la voz de que los ‘capiruchos’ de varios clubes de Primera timbraron al ‘Cantante’ para despotricar contra el ‘Rayo’, a pesar de que ya lo habían botado de La Florida. Piden castigo ejemplar porque malogra la imagen de los que se cuidan y comportan como profesionales. Lo que pasa es que arrastra a los sanos, los que duermen temprano, se alimentan bien, se destruyen en el gimnasio y descansan sus horas. Curuju... Me voy, soy fuga.