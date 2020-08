DEL SAQUE somos carnecita... El domingo que no me timbren mis ‘causas’, ‘zapatos rotos’, ni las ‘traviesas’. No estoy para nadie. El PSG-Bayern por la final de la Champions promete ser espectacular. De hecho que habrá goles. Neymar, Mbappé, Di María e Icardi por el lado francés. Lewandowski, Müller, Gnabry y Coutinho por el bando alemán. Dos equipos que van para adelante. Será como ver una pelea de box, golpe por golpe, derechazo contra izquierdazo, recto versus jab cruzado. Los bávaros llegan goleando, siendo una aplanadora: 18 tantos en los últimos cuatro duelos de la competencia. Huelen la sangre del rival y castigan sin piedad. No les puedes dar un ‘cachito’, porque te vacunan, te destrozan. Los parisinos vienen de menos a más, pasaron susto con Atalanta en cuartos, pero tienen a Neymar, que puede romper cualquier muro, con juego o pelota parada. Las apuestas están divididas. Y no va cher...

Ayer, en el Bayern-Lyon, el lateral Alphonso Davies me ratificó que es rápido, criterioso y con apenas 19 años tiene mucho para explotar. El jugador bávaro estuvo a punto de llegar al Barcelona en 2018, la leyenda ‘culé’ Hristo Stoichkov lo recomendó después de verlo jugar en la MLS, donde fue compañero de Yordy Reyna en el Vancouver Whitecaps, y el presidente Bartomeu lo rechazó: ‘porque en el Barcelona no puede jugar un canadiense’. Increíble. Después del fracaso y humillación que recibió el ‘Barza’ debe haberse dado cabezazos en la pared. Así es...

Ya me contaron que el chamaco que salió mal de ‘La Vicky’ y terminó peleado con el ‘Profesor’ ya se aburrió de estar sin tocar pelota en la tierra de Pelé. Parece que extraña la ‘joda’, la noche, el vacilón y los amigos en Lima. Le habría dicho a su empresario que toque las puertas en el Rímac, pero la ‘Mosca’ le dijo ‘más pallares con tallarines’. Después de lo que pasó con el ‘Rayo’ no quieren otro problema más. Asuuuu...

El coronavirus se llevó a otro exfutbolista. Israel Quijandría, quien jugó en Sport Boys, Melgar y CNI en los años 70, partió a pelotear con ‘Papalindo’ y desde esta esquina la fuerza y condolencias a su familia. El tío solo nos tomó la delantera... Me voy, soy fuga.