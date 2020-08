Del saque somos carnecita... Los tocadores morirán con su frase: ‘Que corra la pelota’. El ‘Pep’ Guardiola y sus alumnos ya son obsoletos con su estilo y barreta: ‘La mejor manera de defenderse es con la posesión del balón’. Eso dio resultado hasta el 2011 porque ahora si no estás preparado te ahogan y te la quitan.

La actualidad exige otros componenentes. Solo los atletas marcarán una diferencia en el campo. No solo basta jugar bien. El talento y habilidad hay que acompañarlos con intensidad, presión, velocidad, vértigo y con un corazón, pulmones y piernas preparados para dos partidos seguidos.

Hoy el Bayern, Leipzig, Lyon y PSG clasificaron a las semifinales de la Champions con tres entrenadores alemanes. La escuela del trabajo, de lo físico, táctico y dedicación. Te replantean hasta tres sistemas en medio tiempo. Los estudiosos del banco y los peloteros enfermos del sacrificio serán los grandes beneficiados. Los que firmarán los contratos millonarios. Sí, señores...

Repaso el fútbol peruano y me pregunto: ¿Hay jugadores que aguanten ese ida y vuelta sin respiro? Y solo se me viene a la mente Claudio Pizarro que duró dos décadas en el Viejo Continente, el Jefferson Farfán del PSV y del Schalke, el Paolo Guerrero del Bayern y el Carlos Zambrano del Schalke y Frankfurt. El ‘Bombardero’ se retiró, la ‘Foquita’ y el ‘Depredador’ juegan los descuentos y el ‘León’ es el único que sobrevive.

Ahí está la respuesta del porqué no tenemos gente en los clubes top en Europa. Los flaquitos, chatitos, borrachos, mujeriegos y trasnochadores no tienen espacio para la alta competencia. Pueden dar la vuelta por Bolivia, Ecuador, Turquía, Arabia, China, Irán, Estados Unidos y otros torneos menores, pero allí nomás. Sus energías las dejan en ‘Barranco Bar’ o en el cuerpo de una minina. Ni comen sano, ni duermen, ni entrenan. Así es...

Solo les hago recordar que hace poco Robert Lewandowski, el mejor delantero del mundo del momento, elogió al defensa de Boca Juniors: ‘Es el zaguero que mejor me ha marcado. Teníamos grandes duelos’. El polaco nunca hizo un gol en los partidos contra el peruano en los 8 años ininterrumpidos que chocaron en la Bundesliga.

El viernes Piqué, Lenglet, Busquets, Semedo, Alba y Sergi Roberto no metieron una sola patada a Müller, quien con 32 años se paró en el medio de todos y repartió balones como si estuviese en el patio de su casa. Iban 4, 5, 6, 7 y 8 pepas, y ningún rasguño. No sean malos. Hay que ser ‘agresivos’ con y sin balón.

Sigo palteado, no me pasa la bronca. Yo soy como Goretzka, un gringo de 1.90, que con cabeza levantada la toca al piso, se tira al piso, te deja el codito, te mete cocacho, escupe, habilita, llega al área, no te respeta así seas Messi y encima te mira feo. Completo. Así es... Me voy, soy fuga.