Del saque somos carnecita... El último domingo vi el partido Perú-Bulgaria de México 70 y la firme que fue un deleite para mis ojos. ¡Cómo tocaba esa selección! Chale y Mifflin formaban la primera línea de volantes en un esquema 4-3-3, pero tenían técnica y visión, unos adelantados para la época. En la defensa, el gran ‘Chumpi’ un crack, rápido en los cruces y limpio en la salida. A su costado, mi tío ‘Chito’ La Torre me confirmó lo que siempre cuenta cada vez que lo entrevistamos: pasa la pelota o el jugador, nunca los dos.

En el ataque, tres tanques: Baylón, ‘Perico’, que estuvieron algo bajos de su nivel, y el ‘Jet’ Gallardo encarando y todo lo veía arco. El ‘Cholo’ Sotil dribleando y le jaló las marcas al ‘Nene’ Cubillas, que se destapó en el complemento. La historia no ha sido gentil con el ‘Cordobés’ Fuentes. ¡Qué lujo de marcador! En esta cuarentena fueron como 90 minutos al lado de mi mujercita. Estos partidos del recuerdo deberían pasarse el domingo por la tarde, ahora que no hay fútbol, porque toda la hinchada debería disfrutar en horario familiar. Y no va cher...

Ya me contaron que lo primero que hará el ‘Comandante’ cuando llegue a Matute sería arrimar al parrillero que se la llevó en paila en San Luis y no hizo ni mela. El hombre es ‘podrido’, no se confía y llegará con cuatro asistentes para alejar los ‘fantasmas’. Curuju...

Mis respetos para el ‘Chemo de los pobres’. Todas las semanas se mete a un nuevo business. Como está cerca el ‘Día del Padre’, ahora está ofreciendo tazas con escudos de los clubes y él mismo hace el delivery. El zambo es bien chamba, lo malo que en el amor siempre lo ‘atrasaron’ por no tener fichas o lo ‘partieron’. Qué palta... Me voy, soy fuga.