Del saque somos carnecita... La firme que ‘Chiquito’ es un caso. El zambo decidió estudiar un curso de aduanero, pues sabe que tiene que chambear porque ese chanchito está vacío y ya le suenan las tripas, pero justo cuando habían empezado sus clases se suspendió todo por la cuarentena. Tenía sus cuadernos, lapiceros y hasta había empezado a repasar la tabla de multiplicar, porque andaba bajo en esa materia. Pobechito...

El ‘Chino’ Tenchy se puso a raya con la ley. Ahora todo lo que hace por su hijita lo publica en las redes y así deja constancia de que está cumpliendo. Hasta vendió su cadena de oro de 18 kilates y lo que le dieron fue para su chinita. La sangre es lo primero, las ‘canallas’ lo último. Y no va cher...

Me avisan que ‘Amén’, desde que llegó al Perú, jamás ha entrado a una tienda de ropa. Cuando estuvo en La Florida, solo usaba la que el club le daba, se fue a San Luis y a todos lados iba con la blanquirroja. Ahora solo viste de blanquiazul y se lo dan en Matute. Dicen que le gusta ahorrar y para no gastar en menú se queda a almorzar en el club. Asu mare...

Me avisan que el ‘colocho’ que dirige al último campeón de nuestra pelotita sigue en el cargo a pesar de la vergüenza por las 8 ‘pepas’ que se comió en Argentina. Todo porque el número uno del club lo digita, le recomienda a quién poner y el patita, por no perder su billete, le hace caso. Qué feo... Me voy, soy fuga.