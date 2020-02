Del saque somos carnecita... Me pasan la voz que el ‘Churrito’, que jugó varios años en un equipo ‘Santo’ fugó a los ‘Yunaites’. Calladito y sin avisar a nadie, se arrancó. Es que ya suman diez peloteros a los que le pidió billete, con el cuento de levantar edificios y a todos los cerró. Qué feo...

El ‘Rey de los bloopers’ habrá perdido velocidad para jugar, pero para ‘picar’ sigue con el ‘motor’ intacto. Ni bien se enteró que el ‘Ruso’ llegó a Lima al estreno de su película, lo capturó y le contó el drama que estaba viviendo. Sin club, con deudas y otros problemas más. Dizque el ‘10’ casi llora y le regaló varios billetes verdes con un par de ceros al lado. Provecho...

Me cuentan que contrataron a ‘Kanko’ para ser la imagen de una tienda de cremoladas en Bellavista. El hombre se apareció bien ‘acharlado’ al local que estaba lleno. Cuando entró, todo el mundo encaletó sus celulares. Pensaban que los iban a poner. Noooooo...

La gente de la ‘Franja’ abrió su pensión en Villa El Salvador. Allí se quedarán los chibolos que vienen de provincias y extranjeros que no deseen gastar en departamento. Ojalá que sea bien controlado, sino termina en ‘nidito de amor’ de algunos malcriados. Y no va ser... Me voy, soy fuga.