Del saque somos carnecita... Ya me contaron que un niño robusto, de rulitos y potoncito, está próximo a llegar al puerto. Aseguran que el autor de ese golazo es un volante extranjero cuyo primer equipo fue un cuadro rosado. La muchacha está soltera, pero el problema es que él sí tiene esposa e hijos. Asuuuu...

La firme que el ‘Churrito’ sabe invertir. Antes de la cuarentena, mandó de emisaria a su mamita a Madrid para que traiga a su ‘bobo’, una modelito de nombre Gabriela. La doña le metió harto ‘floro’, se la trajo y ahora ya viven juntitos. Gastó sus buenos ‘verdes’, pero ahora la tiene a su lado y está esperando a que pase la pandemia para casarse. Rexuxa...

Me cuentan que ‘Conejo Gordo’ ya puso en la mira a una ‘chamita’. La conoció cuando salía de un edificio de San Isidro, que está junto a la oficina donde los ‘venecos’ tramitan su permiso para trabajar. En una la llamó, le explicó que tiene contactos para agilizar los trámites y se la llevó a comprar víveres a un centro comercial de Canaval y Moreyra, en el mismo distrito. O sea, está pagando capricho...

Por si acaso, ayer puse que Argentina, en el año 1985 y con gol de Gareca, nos ganó y sacó del Mundial. Lo cierto es que empatamos 2-2 y resultó suficiente para que ellos vayan a México y nosotros lo miremos por televisión. Lo que sí no está en duda es que el ‘Tigre’ no jugó ese campeonato, lo sacaron antes de subir al avión y nunca maleteó’ al ‘Narizón’ Bilardo. En cambio, Claudio vive arañado y resentido porque no lo llevaron a Rusia y, la verdad, ya estaba ‘choclón’. Las cosas como son... Me voy, soy fuga. POR: EL BOMBARDERO