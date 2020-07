Del saque somos carnecita... Ahora que Claudio Pizarro colgó los chimpunes ya no tenemos a ningún representante en una liga top del mundo. La ‘Foquita’ y Paolo están en los últimos años de su carrera, y la firme es que actualmente no hay un prospecto para ir a la Liga Premier, la Serie A, Bundesliga o Liga española. Tapia, Trauco y Advíncula juegan en Europa, aunque con pocas chances de emigrar a un club grande. El ‘Ken 2’ debería aspirar a ese reto, pero anda más concentrado en la ‘Turbo’. ¿Dónde están los chicos de la Sub-20 o Sub-17? A esa edad, en Argentina, Uruguay o Chile, ya te fichan equipos como Inter de Milán o Atlético de Madrid. Aquí los chibolos están más interesados en la modelito de moda, en la ‘tombita’, y darle like a sus fotos en Instagram. En 2018, Barcelona se llevó al central ‘charrúa’ Ronald Araujo, de 19 años, que jugaba en el Boston River de su país. Ahora ya tiene cinco partidos en Primera y toca la pelota con Messi y Suárez. Acá muchos no entienden que el fútbol es una carrera corta y la joda es solo para un ratito. Así es...

El domingo vi el partido de Perú-Irán de Argentina 78 y es una de las pocas veces en que los rivales correteaban a nuestros seleccionados para pedirles su camiseta. Habíamos goleado 4-1 con ‘hat trick’ del ‘Nene’ Cubillas y los iraníes querían llevarse un recuerdo del equipo que les había ganado con buen toque. “En ese tiempo, si andábamos bien colectiva e individualmente le podíamos ganar a cualquiera”, comentó Ramón Quiroga en una entrevista y así hay que lavarles la cabecita a los chicos. Si estás fuerte mentalmente hasta puedes levantar un camión. Y no va cher...

Ya me enteré que en ‘La Vicky’ hay varias caras largas entre los jugadores y la gente que administra el club. Es que les habían pintado que no había dinero y por eso bajaron los sueldos a todos. Ahora traen un refuerzo por un billetón. Los más ‘arañados’ son los chicos que creen que sus ‘líderes’ no pelearon por ellos. Asuuuuuu...

El que la pasa mal en México es el arquero Alejandro Duarte. El Juarez, dueño de su pase, no lo deja entrenar pese a tener contrato hasta junio del próximo año y lo peor es que dijeron que había salido positivo. El portero se hizo la prueba en el mismo laboratorio y salió negativo. Ahora no juega y tampoco lo dejan venir. Justo cuando el ‘Tigre’ lo tenía en la mira. Qué palta... Me voy, soy fuga.