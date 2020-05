Del saque somos carnecita...La verídica que el coronavirus choca con todo el mundo. Pobres y ricos. Niños, jóvenes, adultos y de la tercera edad. Atletas y sedentarios. Y la mejor muestra es Jefferson Farfán, quien es un toro, pura fibra y cero grasa. Estoy seguro de que pronto lo tendremos entrenando y sanito. Lo importante es que te agarre mental y físicamente fuerte. La vez pasada me hice un test rápido y mi amigo y un doctor se prestaron para una broma. Me dijeron que había dado positivo y en ese momento me faltó el aire, me ahogaba. Cómo me habrán visto de pálido que ‘reventaron’. Allí recién recuperé el color. Por eso digo, si te da, en una ir al hospital y no hacerle tanto craneo. Sí, señores...

El gringuito Haaland la rompe en la Bundesliga con solo 19 añitos. Ese noruego ya vale más de 100 palos y los grandes de Europa quieren pagar capricho. Lleva 10 goles en 9 partidos en el Borussia Dortmund y su proyección es espectacular. Yo me pregunto: ¿Por qué nuestros delanteros chibolos no explotan así? Los suavecitos dirán que allá se prepara mejor a los chamacos. Estoy seguro de que tenemos buenos proyectos, prospectos, pero se quedan en el camino porque prefieren la ‘chupeta’ y el vacilón. El ‘zancudito’ se fue a Portugal y desde que lo regresaron su mejor ‘gol’ ha sido su ampay con la ‘tombita’ que lo deja con piernas solo para pisar el freno y acelerador. Rexuxa...

¿Se acuerdan de ‘Relojito’? Claro, el zambito que le sacó canas a Jorge Luis Pinto y demás entrenadores que tuvo en Matute y el Callao. Me avisan que está invirtiendo sus fichas y se arrancó a España para estudiar el curso de entrenador. Cuando pase la cuarentena volverá a las aulas. Ha madurado porque de pelotero era una bala calibre fusil. Vale...

‘Conejo gordo’ maquina y ‘cobra peaje’ hasta en el aislamiento social. Todo lo ve business y por eso el último fin de semana le dio un ‘empujoncito’ a un chamaco que es ‘carrito chocón’. Lo ha bautizado como el ‘Valeriano blanco’ y lo marketea con que volverá a un club grande por pedido del técnico. O sea, por monedas o comisión puede decir que el ‘Checho’ era más que Batistuta. Plop...

Me voy, soy fuga.