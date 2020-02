Del saque somos carnecita... Feliz día de San Valentín para todos aquellos que aman de verdad. Para los hombres que son fieles y las mujeres leales. Para esos hipócritas que compran osos de peluche, rosas, chocolates y escriben mensajes románticos en las redes, cuando son tremendos mujeriegos o tramposas, mi indiferencia total. El corazón no se mancha. No sigo porque les voy a malograr la fecha a mucha gente. Sí, señores...

La firme que lo vi a ‘Corcho’ sin reacción y creo que la culpa no es del técnico ni la cancha, sino de una discoteca de la avenida ‘Caminos del Inca’, en Chacarilla. El capitán no sabe bailar, se mueve menos que una refri en la cocina, pero como es famoso solo mira desde una esquina y gana. Por eso no está corriendo como antes. Sus llantas ya no son de 4 x 4. Nooooo...

Me avisan que Jean ‘Fresa’ anda haciendo mucho ejercicio de noche. El lunes pasado llegó con su mancha al estadio ‘Campolo Alcalde’ de La Perla y pichanguearon desde las 10 hasta las 11 de la noche. No bebió, tampoco tomó gaseosa, solo agüita, pero el cuerpo no descansa. Que guarde sus energías y siga subiendo su nivel. Y no va ser...

Me cuentan que ‘Amén’ sigue metiendo a su gente en Matute. Ya contrató un preparador fisico que es su causa, para que trabaje con una categoría de menores. Su próxima víctima será el ‘Chiquillo’, quien ahora solo es un observador de talentos, porque ya ha recomendado que lo saquen. Algo más, el ‘Profesor’ del primer equipo está saltón porque también se ha enterado de que lo está aderezando. Es increíble que aquí premien a este parrillero que nos mandó a la lona con las Sub 15, 17 y 20. Tantos años en San Luis y no hizo ni mela. Qué feo... Me voy, soy fuga.