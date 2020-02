Del saque somos carnecita... Vuelve la cantaleta de Lapadula en la selección. Yo no tengo nada en contra de él, nunca hemos hablado ni lo conozco, es más, me parece un buen delantero pero ahí nomás. Convocar a un atacante de 30 años es maquillar el problema de fondo, donde no se avizora un posible sucesor de Paolo Guerrero. Hasta ahora no aparece un joven que nos dé la esperanza de ponerse la ‘9’ bicolor. Lapadula ya fue tentado hace cuatro años para defender a Perú y la rechazó. No siente la rojiblanca, no jodan...

Hay un runrún fuerte que un correlón chiquito de un club del final de la avenida Javier Prado últimamente anda sin piernas, porque se está entrenando con una ‘chamita’ que le hace cariñitos cada vez que sale del club. Como el campeonato recién ha empezado, lo están dosificando para que no sea muy rochoso su falta de físico. Asuuuu...

Ya me contaron que el volante que a cada rato hace la del Chavo anda derechito y su ‘patrona’ lo marca al milímetro para que no vuelva a meter las cuatro. El hombre es inquieto y la doña ya no confía ciegamente y por eso le cayó de sorpresa el fin de semana para ver si lo chapaba en alguna travesura. Las malas lenguas aseguran que si el muchacho es convocado a la Copa América, ella será la primera en sacar los boletos para acompañarlo al torneo. Curuju...

Lo de la ‘Roca’ Zela es un paltón de aquellos. Los ‘guapos’ ya fueron en la calle porque ahora abundan los ‘gatillo flojos’ y eso de empujar y zarandear a una mujer es ‘cana’. Guerra avisada... Me voy, soy fuga.