Del saque somos carnecita... Falta un día para el partido y cada hora que pasa crece la angustia en la mitad del país. La clave para que Alianza tenga chances es que vacune ‘en one’, saliendo del camarín, porque el tiempo será su principal rival. Allí le va a pasar la presión a Binacional, que se va a llenar de dudas. Si Roberto Mosquera quiere dar la vuelta en patio ajeno solo debe cuidarse de dos cositas: que no le conviertan en el primer tiempo y no le boten un jugador. Si eso sucede, su terno mañana se pone de moda. Creo que debe morir en la suya. O sea, no tirándose atrás. Si se cuelga de su arco, lo más probable es que sufra como mela. Que ponga gente rápida en el ataque, porque sobrarán espacios. Necesita de lanzadores y de defensas que revienten la pelota. Una va a tener. Sí, señores...

Yo no les veo ningún mérito a esos hombres que se lucen con chicas que tienen más currículum que la ‘Chama’. Tampoco a los que pagan capricho. Me sentiría mal si tengo que dar un regalito o una propina para que me den un besito. Menos respeto a esos sonsos que a los dos días de conocer a una fulanita, conviven y le dicen: ‘amochito, bebita, quiero envejecer a tu lado, dame un hijo’. Hay un cumbiambero que se computa cantante y solo es un entusiasta de karaoke. Hasta acá escucho las carcajadas del ‘Cholo Huaraca’, ‘Aladino’, ‘Chemo de los pobres’ y me quedo corto cuando lo ven haciendo el papel de falso romántico. Él cree que la chambea, que le come el coco. Ella ya lo tiene tarifado y volteado, y solo le sigue el amén. Cuando se juntan dos caminantes no existe sinceridad, solo es actuación. Qué feo...

Bien Luis Abram. Quedó fuera del Mundial y no se vino abajo ni se desmoralizó. Ha crecido una barbaridad y es el más regular en Vélez y la selección. Tuvo la suerte de encontrarse con su DT Gabriel Heinze, que lo potenció, le enseñó las mañoserías, recursos y sobre todo a estar bien ubicado en la cancha, porque en Cristal era una ensalada de frutas. Hoy compite con Javier Pinola (River), Carlos Izquierdoz (Boca) y Carlos Quintana (Argentinos Juniors) para el mejor central de la Superliga de Argentina. Fijo que ahoritita se lo llevan a Europa, donde también destacará porque es profesional y aplicado. Así es...

Me pasan la voz de que la otra universidad grande de Trujillo no quiere ser menos que la de ‘Petipán’ y apoya con unas buenas monedas a Mannucci. Los rankeados renovaron y llegaron buenos refuerzos con el ‘Chocho’ Llop, quien tiene como 18 años dirigiendo y no ganó ni un título en su carrera. Ni siquiera un trofeo de un relámpago tiene en su vitrina. Acá somos extraordinarios para darle vida a ‘comediantes’. Solo basta cargarle los conos a Bielsa para venderse como un profesional de prestigio. Así no es... Me voy, soy fuga