Del saque somos carnecita.. Parece que el ‘Ruso’ se puso fuerte, cerró el caño y le aclaró a su salsera que a ella le puede dar todo, pero no a su familia. El último fin de mes, la ‘Cotó’ no giró nada y sus hermanos ya se dieron cuenta y han empezado a trabajar. La hermana vende mascarillas y termómetros, y el hermano la ayuda. O sea, ya no ‘pecha’ a los cuñados. La gente me pregunta si estaban peleados. Le perdonó lo del arquerito de Copa Perú y no va a pasar por alto una discusión por mal carácter. Ayayayay...

La firme que, a veces, hay varios que con un trabajo digno tumban billeteras. Ese defensa que juega en México y su nombre es como la oración a la Virgencita, estuvo como loquito, desesperadito, por llevarse a una aeromoza de Las Torres de Santa Rosa. Le envió regalos caros, pero la flaca lo ignoró. Al final, la señorita aceptó al administrador de una empresa pequeña. Al zaguero lo bloqueó en el ‘wasap’. Quéeeeeee...

Me pasan la voz de que UNO QUE fue caudillo de la rica Vicky y que su frase preferida es ‘Polaquito’, ahora es la imagen de una cebichería en Santa Clara. Su chamba es colgar los platos que produce el local en sus redes y anunciar que pueden pedir delivery. Dizque no le pagan con monedas, ni jama, sino con canje. ¿Cómo es eso? Es que en los altos del local hay un ‘telo’ donde pasaba sus noches cuando no se quedaba en casita. Asuuu...

Hay un run run sobre un colombiano que tiene su ‘Rango’ y ya tiene cansados a sus vecinos de Juliaca. El patita no respetó la pandemia, organizó reuniones y con su rica salsa a todo volumen. Aseguran que es el engreído del bravo del club, porque cuando venían a detenerlo por el escándalo llamaba al tío y lo liberaban. Rexuxa... Me voy, soy fuga.