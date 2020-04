Del saque somos carnecita… Me pasan la voz que un defensa zambito, que ahora está en un club del norte, anda como loco porque Laurita, la mamacita de ‘San Juanito’, lo bloqueó en el ‘wasap’. Ya le había advertido que no lo iba a esperar más y ahora tomó cartas en el asunto. El hombre no tiene cómo ubicarla para convencerla de que sigan. Ya los ‘floros’ se agotaron. Como lo ve pegado, lo está presionando para que se decida. La ‘patrona’ y el hogar nunca se ponen en la balanza. El gustito solo es gustito. Si se te va la ‘lancha’, tarde o temprano lo pagas. Sí, señores...

Hay un run run que el ‘Rei’ anda con problemas en casita. Aseguran que las broncas son seguidas y parece que todo empezó cuando la señora descubrió que le escribía a una trujillana que anima eventos por el norte. No lo bota porque por la cuarentena no puede salir. Rexuxa…

El ‘Drogba de los Andes’ fue papá una vez más. Se alegró y ya anunció por sus redes sociales que, si no levantan el aislamiento social, va a organizar una marcha a Palacio, porque encerrado pierde harta plata y necesita para la leche de la criatura. Curuju…

Me cuentan que el equipo de ‘Copa Perú’ que subió a Primera, el ‘Recontrabamba’, sigue derrochando dinero por manejarlo como una chacra. A principio de año contrató un técnico uruguayo y lo botó a los dos días. El patita se quejó a la FIFA y ahora deben pagarle todo su sueldo de un año. El charrúa puede pasar todo el 2020 viendo videos echadito en su sillón. Provecho... Me voy, soy fuga.