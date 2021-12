Del saque somos carnecita... Desde que ‘Santamaría ruega por nosotros’ se abrió de la ‘muñeca plástica’ volvió a tener ‘llantas’. Antes se la pasaba lesionado y con la cabeza en otro lado, pensando con quién estaría vacilándose la rubia con su plata. Ahora entró a la historia del Atlas, siendo titular y figura para lograr el título en México después de 70 años. Siempre repito que la ‘joda’ y la juerga son un ratito, si te pegas con la equivocada pones en juego tu carrera, tus frejoles, tu futuro. En buenahora que el hombre haya abierto los ojos, solo falta que se vuelva a ganar la confianza del ‘Tigre’. Y no va cher...

Ya me enteré de que hubo otro cortocircuito en La Vicky. Algunos desean meter como sea al ‘chocolatero’ que juega en el ‘Ombligo del mundo’, pero el entrenador se puso fuerte. La llegada del volante provocaría la salida de un atacante colombiano. Y es que el profesor sabe que el cafetero es el único que tiene el motor intacto para correr los 90 minutos por todo el frente de ataque. Los otros ya están ‘choclones’. Curuju...

Me cuentan que el flaquito que hace poco se fue al Newcastle quería regresar porque se cansó de estar prestado a un equipo de Segunda. Felizmente la gente que lo rodea le hizo entrar en razón, pues muchos jóvenes mueren por emigrar y lo mejor es ponerse las pilas, dejarse de huevaditas y quedarse jugando por Europa. Así es...

LA PULGA SIGUE DE PASEO POR EL VIEJO CONTINENTE

La ‘Pulga’ sigue de paseo por el Viejo continente. Se arrancó con la familia, estuvo por Francia y luego arrancó a España. Lo bueno es que el Chato gasta con su sangre y no solo con ‘amiguitas’. No es gil como otros. Así es... Me voy, soy fuga.

TE PUEDE INTERESAR

‘Calcasuelo’ campeonó con una modelito que vive por la avenida Prescott

El Bombardero: la más feliz con el título ganado por ‘Usain Bolt’ es ‘Marifé’, de Matellini

El gato tiene un dúplex donde recibe amiguitas: Se quedan a dormir y les dice ‘ya soy papá, solo quiero pasarla bien’