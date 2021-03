Del saque somos carnecita… La verdad es que no me causa sorpresa cómo se ponen algunos ‘coleguitas’ cuando defienden intereses o amiguitos. El ampay a la ‘Muela’ los volvió loquitos y se desesperaron. Se ‘wasapearon’ en el grupo para salir a ‘limpiarlo’ como sea y a cualquier precio. Lo justifican que salió de la concentración para verse con esa flaca porque ella seguro tenía la prueba molecular y otras ‘hueveras’ más que me dieron risa. Si hubiesen sido Ascues, Gómez, Deza u otro pelotero, lo enterraban hasta el sótano 10. El televidente se da cuenta de todo. No lo subestimen. Sí, señores...

Empezó el primer distanciamiento entre el ‘Ratón’ y su modelito peruana que la trajo de España. Me cuentan que ella gasta como si el muchacho siguiera en Primera y él ya le aclaró que cambiaron los tiempos, el sueldo es otro y debe comprar en soles y no en dólares. Eso pasa cuando acostumbras a mal a las mujeres. Que te quieran como eres y no por presupuesto. Por eso no duran las relaciones. Ahora ganas por monedas y no sentimiento. Qué feo..

Me pasan la voz que un volante de un club del Rímac, que mete poca ‘Tava’ en los partidos, retiró las fotos con su pareja que colgaba en su Instagram. Ya se cansó de que cuando pone las suyas, unos cuantos ‘me gusta’, pero cuando sale con la fulanita, al toque supera los mil ‘likes’. Si supiera. Ayayayyyy…

¿Se acuerdan del feo Tordoya? Tuvo sus 3 minutos en la pelotita y metía harto zapato. El exvolante como nunca hizo buenos contratos, se puso a ‘chambear’ en lo que caiga y en la actualidad es jalador de pasajeros en el puente Alipio Ponce, en San Juan de Miraflores. Se gana la vida decentemente. Vale… Me voy, soy fuga.