Del saque somos carnecita… EL CASO DE DEZA no me llama en absoluto la atención. Es un chicote pelado. Para salvar su pellejo con los dirigentes ha presentado como novia a la ‘Chica realidad’, que es famosa por salir en las páginas de policiales, deportivas y espectáculos. ¿Ustedes creen que ese muchacho puede descansar tranquilo y dormir sus horas con esa flaca? Ni él ni nadie. Esa señorita es farandulera y vive a mil. Si antes de estar con ella no tenía muchas piernas, imagínense ahora. Lo voceé para la selección porque pensé que había madurado. Cuando se retire se va a agarrar a cabezazos y se arrepentirá de haber vuelto de Eslovaquia, Bulgaria y Francia. Rexuxa...

El domingo lo vi al ‘Zancudo’ comentando en un programa de televisión sobre los casos del ‘Ratón’ y ‘Patrón’. Dijo clarito que nunca iban a cambiar. Se alteraba y repetía que el trasfondo del problema es la formación. Hablaba con una autoridad increíble. Qué fácil es perder la memoria. Ya no recuerda cuando lo ampayaron liquidando días antes de un partido trascendental con Uruguay por las Eliminatorias para Francia 98. Aplaude públicamente a su hijo por salir con una guapa mujer, también debe hacerlo cuando se falla los goles solito frente al arco. O cuando no vive el partido. Sí, señores...

Me cuentan que la ‘Muñeca’, al que botaron como a un ‘dog’ del Rímac, se quiso ‘amarrar’ con ‘Calcasuelo’. Por eso, en su último partido, le dio la cinta de capitán y le aclaró que lo prefería antes que al viejo con pinta de ‘hippie’. Pero no contaba con que lo iba a traicionar porque le avisó al ‘barbón’ y también a todo el grupo. Qué feo… Me voy, soy fuga.