Del saque somos carnecita... Hay un run run que el ‘cacharrero’ que ha llegado a La Vicky no pierde tiempo y demuestra que sus mejores goles están fuera de las canchas. Dicen que su nuevo deseo es una colocha mamacita que es ‘amiga cariñosa’ de su ‘causa’, uno que fue chico reality y ahora anda ‘soltando los gallos’. El delantero ya se olvidó de poner ‘Turbo’ y anda entusiasmado con la ‘cafetera’, que, según las malas lenguas, es especialista en volver loquitos a todos y su única condición es no enamorarse. Asuuuu...

Ya me contaron que el ‘chato’ de la selección no puede con su genio y ‘caleta’, sin hacer bulla, se metió una escapada a su barrio de San Andrés, en el norte, y allí se puso cantar bajito las canciones de su cantante favorito, brindó y regresó ligerito. Eso sí, siempre va acompañado de un ‘patita’ que no trabaja, pero viste ropa cara y tiene la billetera gruesa. Noooo...

La firme que el ‘Cachurrito’ tiene una moral de hierro. Se ha puesto a vender buzos y poleras, y él mismo es el modelo que los luce para que la gente se anime a comprar. Lo malo es que el ‘bichito’ le gana y cuando una chica llama para pedir información, pregunta su nombre completo y de arranque ve sus fotos y las empieza a seguir por Instagram. Asuuuuu...

Me avisan que en el puerto ahora eligen quiénes deben estar presentes en sus conferencias de Zoom. Ha llegado un payaso que pone y saca a los periodistas que deben participar y, encima, se encarga de decir qué preguntas van y cuáles no. La firme que hace rato los directivos están haciendo la del ‘Chavo’, no pagan a los jugadores y los hinchas ya andan fastidiados. Y no va ser...

Me voy, soy fuga.