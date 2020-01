Del saque somos carnecita... La firme que hay empresarios que levantan el celular y conversan con Florentino Pérez, Josep Bartomeu o los presidentes del Bayern, Manchester United, City, PSG y clubes top del mundo. Pero también hay de los que te pueden joder la carrera. El fichaje del ‘León’ a Boca será gracias a la gestión de su hermano el ‘Tigre’, quien tuvo que viajar con su viejita para destrabar la operación. Aquí creemos que lo mejorcito es uno que apellida como el ‘Loco’ que la rompió en Belo Horizonte, en la Copa América del 75, y estamos totalmente equivocados. Ese solo coloca en ligas donde los volantes y marcadores son camellos. Ahora entiendo por qué ‘Patucho’ lo partió. Lo dejo ahí...

Ya me contaron que el ‘Correcaminos’ abrió unos ‘baños turcos’ en la avenida La Marina. Aseguran que es completita la atención, porque hay baño a vapor, se puede tomar trago y aseguran que hasta hay chicas A1 que atienden a caballeros exigentes sin apuro. Tiene un perfil de vividor que no se lo quita nadie. Ayayayayay...

Me cuentan que a ‘Polaquito’ lo llamaron de Nasca para dirigir en Segunda y no atracó. Después lo timbraron de Piura y respondió que no era el momento. Lo sondearon de Chiclayo para que renueve y aceptó seguir, pese a que no le han subido el sueldo. Los sanos comentan que se quedó con la espina de subir a Primera y los podridos rumorean que la responsable es una muchacha del barrio de Plaza Cívica de Leonardo Ortiz, Huuuuuummmmm...

El ‘Pitbull’ se alucina ‘influencer’. Desde sus redes sociales pidió a sus seguidores que le recomienden qué audífonos comprarse. Que se preocupe por estar en forma y se dedique a jugar bien, porque los chalacos no le van a aguantar bloopers, payasadas, ni humillaciones. Y no va ser... Me voy, soy fuga.